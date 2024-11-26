نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يفتتح معرضا للمشغولات اليدوية بكلية التربية بنات بأسيوط

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جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

افتتح الدكتور محمد عبدالمالك مصطفى نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي معرضًا للمشغولات الفنية واليدوية بكلية التربية بنات بأسيوط

 

وجاء ذلك بحضور الدكتور ماجد عثمان عميد كلية التربية بنات بأسيوط والدكتور محمد عطاالله عميد كلية البنات الإسلامية واللواء خالد الريفي مدير إدارة الأمن الجامعي والدكتور أسامة عبدالعال مدير العلاقات العامة ومحمد حسين أبو العلا مدير عام رعاية الشباب وسماح نصر المشرفة على الأنشطة الطلابية بكليات البنات والدكتور محمد محمود خليل مدير الكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطالبات، ويشتمل المعرض على عدد  من الوحدات الفنية والمشغولات اليدوية وبأسعار مخفضة، وفى متناول الجميع.

وأوضح نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي أن المعرض يهدف إلى تنمية الإبداع لدى الطالبات وبث روح التعاون والتفوق في العملية التعليمية والتي تسهم في بناء شخصية الطالب في جميع الجوانب الحياتية وكما قدم جزيل الشكر للقائمين على المعرض لحسن التنظيم، متمنيا تكرار تلك المعارض على مدار العام الدراسي بكليات الفرع المختلفة

وقد شهد المعرض إقبالا كبيرًا من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطالبات فرع الجامعة للوجه القبلي

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