لزيارة معالم المنيا الأثرية برنامج سياحي لضيوف مؤتمر أدباء مصر

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن تنظيم برنامج سياحي خاص للضيوف المشاركين في فعاليات الدورة الـ36 للمؤتمر العام لأدباء مصر، الذي تستضيفه المحافظة في الفترة من 24 إلى 27 نوفمبر الجاري، وأعرب المحافظ عن ترحيبه بجميع المشاركين في “عروس الصعيد” المنيا، التي تعد مهد الحضارات وملتقى الثقافات عبر العصور.

وأشار اللواء كدواني إلى أن البرنامج السياحي يهدف إلى تعريف الزائرين بأهم المعالم الأثرية والسياحية التي تزخر بها المحافظة، مثل منطقة آثار تونا الجبل وتل العمارنة، وبني حسن، ودير السيدة العذراء بجبل الطير، مؤكدا أن هذه الجولة السياحية تعكس التنوع الثقافي والحضاري الذي تتمتع به المنيا، مما يسهم في تعزيز مكانتها كوجهة سياحية وثقافية متميزة.

كما شدد المحافظ على أهمية هذا المؤتمر في إبراز الدور الثقافي للمحافظة، خاصة أنه يتزامن مع احتفال مصر بمرور خمسين عامًا على نصر أكتوبر المجيد، لافتًا إلى أن تنظيم فعاليات ثقافية وسياحية يسهم في دعم القطاع السياحي وتعزيز التواصل الثقافي بين أبناء الوطن.