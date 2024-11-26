محافظ سوهاج يستمع لمطالب المواطنين خلال اللقاء الأسبوعي

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جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، اللقاء الجماهيري الأسبوعي للاستماع إلى مطالب واحتياجات المواطنين، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي، نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أ.ح أحمد السايس السكرتير العام المساعد، وعدد من وكلاء الوزارات والجهات التنفيذية، وذلك في إطار خطة المحافظة لتعزيز التواصل المباشر بين القيادة التنفيذية والمواطنين.

وأكد محافظ سوهاج على أهمية هذه اللقاءات الجماهيرية في تعزيز سبل التواصل المباشر مع المواطنين، مشيرا إلى أهمية الاستماع إلى هموم ومطالب المواطنين والعمل على حلها بما يخدم مصلحة المواطن ويعزز من جودة حياته.

وقد تنوعت طلبات المواطنين خلال اللقاء، ما بين طلبات للعلاج على نفقة الدولة، وطلبات لإقامة أكشاك، وطلبات لمساعدات عاجلة، وأخرى خاصة بذوي الإعاقة، كما طالب عدد من المواطنين بتوفير فرص عمل، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات الحصول على فيزا تكافل وكرامة، وطلبات خاصة بإنهاء إجراءات التراخيص، وطلبات أخرى متنوعة.

وقد تمت الاستجابة للعديد من المطالب التي تقدم بها المواطنين، فيما أحيلت بعض الطلبات الأخرى إلى جهات الاختصاص للدراسة والعرض على السيد المحافظ في أسرع وقت ممكن.

محافظ سوهاج سوهاج المحافظ اللواء عبد الفتاح سراج الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ السكرتير العام اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام المساعد اللواء احمد السايس وكيل وزارة الصحة بسوهاج وكيل وزارة التموين بسوهاج وكيل وزارة العمل بسوهاج وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج

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