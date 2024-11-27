نقابة المهندسين بالإسكندرية تُنظم النسخة الثالثة من ملتقى سوق العمل الهندسي

محافظات
بوابة الفجر

أعلنت نقابة المهندسين بالإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي، وكيل نقابة المهندسين المصرية، عن إطلاق النسخة الثالثة من ملتقى سوق العمل الهندسي يوم الجمعة الموافق 13 ديسمبر 2024، وذلك في نادي المهندسين بسابا باشا، من الساعة 1:30 ظهرًا وحتى 7:00 مساءً.

ويهدف الملتقى إلى تعزيز فرص المهندسين في سوق العمل من خلال توفير فرص وظيفية ودورات تدريبية متخصصة في مختلف التخصصات الهندسية، مع التركيز على دعم حديثي التخرج وأصحاب الخبرات المختلفة.

وينعقد الملتقى بتعاون مثمر بين لجان النقابة المختلفة، حيث تشارك لجنة الشباب والتأهيل الوظيفي برئاسة المهندس باسل ياسر، ولجنة العلوم الهندسية والتدريب برئاسة المهندس محمد السعدي، ولجنة العلاقات العامة برئاسة المهندس محمد سعيد.

ويشهد الحدث مشاركة متميزة من كبرى الشركات المتخصصة ومراكز التدريب، لتقديم برامج تدريبية ومهنية تهدف إلى تطوير المهارات الفنية والهندسية، بما يُسهم في تعزيز جاهزية المهندسين للاندماج في سوق العمل.

وأكدت نقابة المهندسين بالإسكندرية حرصها الدائم على دعم المهندسين ومساعدتهم في بناء مسارات مهنية ناجحة، من خلال تنظيم الفعاليات والمؤتمرات التي تربط بين الكوادر الهندسية واحتياجات السوق، مشددة النقابة على التزامها بتوفير بيئة محفزة لتطوير الكفاءات الهندسية، بما يواكب تطلعات الشباب ويُسهم في نهضة قطاع الهندسة.

 

احتياجات السوق 2024 13 ديسمبر الاسكندري التأهيل التأهيل الوظيفى التخصصات التخصصات الهندسية الهندسة الهندس الشركات الشركات المتخصصة العلاقات العامة المهندس محمد سعيد المهندسين بالإسكندرية المهندسين المصرية النسخة النسخة الثالثة برامج تدريبية برامج تدريب دورات تدريبية سوق العمل مراكز التدريب مختلف التخصصات نقابة المهندسين بالاسكندرية

مواد متعلقة

إعلام الجمرك يناقش سبل مناهضة العنف ضد المرأة في جامعة الإسكندرية

توقيع اتفاقية تعاون بين مكتبة الإسكندرية وهيئة قضايا الدولة

محافظة الإسكندرية تحقق 99.2% من مستهدف مبادرة "100 مليون شجرة"

ننشر اسماء وحالة المصابين إثر حادث تصادم سيارة نقل وميكروباص بالطريق الصحراوي في الإسكندرية

وكيل تموين الإسكندرية:نتابع المجمعات الاستهلاكية أحد أهم المنافذ التي تحقق استقرار القطاع التمويني

وفاة شخصين و13 مصابًا إثر حادث مروع على الطريق الصحراوي بالإسكندرية

أزمة المسرح السكندري.. مطالب شبابية واستجابة رسمية لتحقيق الإصلاح

هشم سقفها..سقوط لوحة إعلانية على سيارة ملاكي بحي الجمرك

Elfagr.org

الأكثر قراءة

الأهلي يكتسح استاد أبيدجان برباعية في بداية قوية لدوري أبطال أفريقيا 2025 (فيديو أهداف الأهلي)

موعد مباراة الزمالك وبلاك بولز في كأس الكونفدرالية والقنوات الناقلة

حمادة هلال يثير تساؤلات بمنشور غامض ويطمن جمهوره على والد زوجته

واتساب: التواصل الفوري بين الفوائد والمخاطر

تضاعف 3 مرات خلال 15 عامًا.. كم بلغ عدد النازحين داخليًا في إفريقيا؟

فن تحضير الكيك: خطوات بسيطة لنتيجة لذيذة

معرض بالتعاون مع متحف كوم أوشيم... إبداع طلاب حلوان برسم «بورتريهات الفيوم»

شيرين عبدالوهاب تُعلن مفاجأة لجمهورها في الكويت