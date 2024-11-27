نقابة المهندسين بالإسكندرية تُنظم النسخة الثالثة من ملتقى سوق العمل الهندسي

أعلنت نقابة المهندسين بالإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي، وكيل نقابة المهندسين المصرية، عن إطلاق النسخة الثالثة من ملتقى سوق العمل الهندسي يوم الجمعة الموافق 13 ديسمبر 2024، وذلك في نادي المهندسين بسابا باشا، من الساعة 1:30 ظهرًا وحتى 7:00 مساءً.

ويهدف الملتقى إلى تعزيز فرص المهندسين في سوق العمل من خلال توفير فرص وظيفية ودورات تدريبية متخصصة في مختلف التخصصات الهندسية، مع التركيز على دعم حديثي التخرج وأصحاب الخبرات المختلفة.

وينعقد الملتقى بتعاون مثمر بين لجان النقابة المختلفة، حيث تشارك لجنة الشباب والتأهيل الوظيفي برئاسة المهندس باسل ياسر، ولجنة العلوم الهندسية والتدريب برئاسة المهندس محمد السعدي، ولجنة العلاقات العامة برئاسة المهندس محمد سعيد.

ويشهد الحدث مشاركة متميزة من كبرى الشركات المتخصصة ومراكز التدريب، لتقديم برامج تدريبية ومهنية تهدف إلى تطوير المهارات الفنية والهندسية، بما يُسهم في تعزيز جاهزية المهندسين للاندماج في سوق العمل.

وأكدت نقابة المهندسين بالإسكندرية حرصها الدائم على دعم المهندسين ومساعدتهم في بناء مسارات مهنية ناجحة، من خلال تنظيم الفعاليات والمؤتمرات التي تربط بين الكوادر الهندسية واحتياجات السوق، مشددة النقابة على التزامها بتوفير بيئة محفزة لتطوير الكفاءات الهندسية، بما يواكب تطلعات الشباب ويُسهم في نهضة قطاع الهندسة.