240 كيلو جبن أبيض منتهي الصلاحية مضبوطات بحملة مكبرة للتموين بغرب الإسكندرية والجمرك

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مضبوطات حملات تموين الإسكندرية

شنت إدارة تموين غرب الإسكندرية وإدارة الجمرك برئاسة الدكتورة كريمة تمساح مديرة الإدارة وتحت إشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة بعدة حملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن الآتى:

ضبط أحد ثلاجات حفظ المواد الغذائية بحيازتها صفائح أجبان منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الأدمى.

 وصادرت عدد 12 صفيحة جبن أبيض زنة الصفيحة الواحدة 20 كجم باجمالى 240 كجم

وتم تحرير عدد 5 محاضر عدم حمل شهادات صحية

تحرير محضر عدم الاعلان عن اسعار المخبوزات والحلويات بأحد المخابز الأفرنجية

تحرير محضر لسوبر ماركت لعدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية

تحرير محضر لأحد البزارات لعدم الإعلان عن أسعار السلع


و أوضحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية إنه قد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة.

 

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