ولي عهد أبوظبي يصل البحرين

وصل الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، اليوم، إلى عاصمة البحرين المنامة، وذلك في زيارة رسمية.

وكان في مقدمة مستقبلي ولي عهد أبوظبي لدى وصوله مطار البحرين الدولي، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين.

وخلال الزيارة، يرافق ولي عهد أبوظبي وفدٌ يضمُّ كلًا من الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان؛ والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي العهد؛ والشيخ ذياب بن خليفة بن حمدان آل نهيان، ومحمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل، وأحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، ومنصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة، وأحمد تميم الكتاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي، وسيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وفهد محمد سالم بن كردوس العامري، سفير الدولة لدى البحرين، وعددٌ من كبار المسؤولين.