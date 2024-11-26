بالجهود الذاتية.. إنشاء مستشفي جامعة سوهاج التخصصي وحمام سباحة على مساحة 1000 متر

ترأس الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج منذ قليل جلسه مجلس الجامعة رقم 214 لشهر نوفمبر 2024، بحضور الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات.

واستهل النعماني جلسته بتقديم الشكر لأعضاء المجلس من النواب وعمداء الكليات المختلفة علي جهودهم المبذولة والإستمرار في تنفيذ أنشطة وفعاليات المبادرة الرئاسية [بداية جديدة لبناء الإنسان] في المجالات المختلفة الصحية والتعليمية والرياضية والثقافية والسلوكية.

وأوضح النعماني ان المجلس وافق علي إنشاء مستشفي جامعة سوهاج التخصصي، والموافقة علي إنشاء حمام سباحة تعليمي علي أرض الجامعة بالمقر القديم بجوار الملاعب الرياضية علي مساحة 1000 م٢، وذلك بالجهود الذاتيه.

وأضاف النعماني إنه بناء علي قرار المجلس الأعلي للجامعات الموافقة علي تعديل نظام الإختبارات ليتم إضافة أسئلة مقالية "معنونه ومرقمنه " بجانب نظام اسئلة الاختيار من متعدد ( البابل شيت) ويتم تطبيقه بالعام الدراسي 2024-2025



وقال رئيس الجامعة إنه تم الموافقة علي إعداد الخطة البحثية للجامعة لتحقيق مؤشرات رؤية مصر 2030 والتعليم العالي لتحقيق التكامل بين مخرجات البحث العلمي ومتطلبات التنمية المستدامة، والموافقة علي إضافة بعض الأنشطة لوحدة الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية، وتنفيذ دورات تدريبية في مجال زراعة الأنسجة والخلايا الجذعية والتحاليل الوراثية بمعمعل البيولوجيا الجزئية والمناعية وأبحاث السرطان بقسم علم الحيوان، وذلك ضمن أنشطة مركز تسويق الخدمات الجامعية



وأوضح النعماني إنه تمت الموافقة علي اعتماد قسم الجراحة العامة والأورام والمناظير الجراحية لتحصصات الزمالة المصرية في ( الجراحات العامة- جراحة الأورام- جراحة الوجه والفكين)، وتنفيذ المؤتمر البيئي الدولي الثالث تحت عنوان" اتحضر للأخضر والتطبيقات البينية للذكاء الاصطناعي" في أبريل القادم.

وجدير بالذكر ان المجلس وافق علي تعيين عدد ٤ عضو هيئة تدريس في وظيفة أستاذ بكليتي التربية والعلوم، وعدد 10 من أعضاء هيئة التدريس في ظيفة أستاذ مساعد بكليات الطب، الآداب، الصيدلة والتربية الرياضية، وتعيين 10 عضو هيئة تدريس بكليات الطب، الآداب، الطب البيطري، الصيدلة الزراعة، التجارة في وظيفة مدرس، ومنح درجة الدكتوراة لعدد 17 عضو هيئة تدريس بكليات التربية، الطب، العلوم، الزراعة، التمريض والآداب، التربية الرياضية ومنح درجة الماجستير لعدد 24 عضو هيئة التدريس بكليات التربية، الطب، العلوم، الهندسة، الآداب، الزراعة والتربية الرياضية.