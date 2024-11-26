بالتفاصيل..محافظة الإسكندرية تواصل حملات إزالة وإيقاف التعديات بالبناء المخالف

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حملات الإزالة بالإسكندرية
حملات الإزالة بالإسكندرية

وجه الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بتكثيف الحملات الميدانية لإزالة التعديات وإيقاف أعمال البناء المخالف.

ونفذ حي المنتزه ثانً، بناءًا على ذلك، حملة مكبرة أُزيل خلالها مبنى دور أرضي بمساحة 100 متر، وآخر محاط بسور من الطوب الأبيض على مساحة 350 مترًا بعزبة حوض المثلث، بالإضافة إلى إزالة حوائط على مساحة 100 متر بعزبة حوض 10، وأعمدة بالدور الخامس عشر لعقار بمنطقة المندرة.



وتمكنت الأجهزة التنفيذية، بحي شرق، من فك شدة خشبية بالدورين الحادي عشر والثاني عشر لعقار بشارع عدلي يكن في جليم، مع التحفظ على كميات من الحديد والأخشاب، وإزالة "تندة" بمساحة 70 مترًا بسطح عقار بشارع "سيد علي فهمي" بمنطقة "سيدي جابر"، وأُزيل دور كامل بعقار بشارع "حسين شيرين" في منطقة لوران.

وشن حي وسط حملة لإيقاف أعمال بناء مخالف بعقار بطريق الجيش، حيث تم إزالة حوائط بالدور الثالث عشر، وأعمدة أعلى سطح عقار بشارع التنعيم بأبيس.

وأوقف حي منتزه أول أعمال تشوين مخالفة بعقار بشارع "عبد القادر الجيلاني"، وصادر المعدات المستخدمة، وأُحبطت محاولة تحويل شقة سكنية إلى محل أسفل كوبري الساعة، مع التحفظ على الأدوات المستخدمة، بالإضافة إلى إيقاف أعمال ترميم غير مرخصة بمحل بشارع "عقل باشا"، وأعمال تشطيب مخالفة بعقار بشارع "عثمان حلمي".

وأكد محافظ الإسكندرية أن الحملات مستمرة على مدار الساعة لمواجهة أي مخالفات جديدة، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين حفاظًا على حقوق الدولة وهيبتها.

 

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