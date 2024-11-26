شيخ الأزهر يستقبل السفير الماليزي بمقر المشيخة

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شيخ الأزهر والسفير
شيخ الأزهر والسفير الماليزي بالقاهرة

استقبل الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، السفير محمد تريد سفيان، سفير ماليزيا لدى القاهرة، لمتابعة تنفيذ بروتوكولات التعاون التي تم الاتفاق عليها مع الدكتور أنور إبراهيم، رئيس الوزراء الماليزي أثناء زيارته لشيخ الأزهر مطلع الشهر الحالي.

وأكد فضيلة الإمام الأكبر خصوصية العلاقة التاريخية التي تربط الأزهر بماليزيا، والتي تطورت بشكل كبير خلال الفترة الماضية من خلال الزيارات المتبادلة، مؤكدًا تقدير فضيلته لرؤية  أنور إبراهيم رئيس الوزراء الماليزي، التي يسعى من خلالها لتعزيز تبادل الخبرات المشتركة بين دول عالمنا الإسلامي في مختلف المجالات بما يخدم تقدم عالمنا الإسلامي واقتناصه لموقعه المناسب في النظام العالمي الجديد.

من جهته، أعرب السفير الماليزي عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر، وتقديره لما يقوم به فضيلته من جهود كبيرة في دعم قضايا الإسلام والمسلمين حول العالم، مؤكدًا تقدير ماليزيا: قيادة وشعبًا، للأزهر الشريف كمنارة علمية ومؤسسة عالمية تقوم على نشر وسطية الإسلام، مشيرًا إلى أن خريجي الأزهر في ماليزيا يحظون بتقدير كبير ويتواجدون في أرفع المناصب القيادية داخل البلاد، مؤكدًا أنه سيتولى متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين رئيس الوزراء الماليزي وشيخ الأزهر.

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