عاجل - أماكن مكاتب البريد لشراء كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي

أماكن مكاتب البريد لشراء كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي، أكثر ما يبحث عنه الطلاب بينما بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من اليوم الثلاثاء، فتح باب شراء كراسة الشروط ودفع مقدمات جدية الحجز للمواطنين الراغبين في حجز وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين5»، وذلك لجميع المواطنين بمن في ذلك ذوو الهمم، ابتداءً من اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 وحتى الثلاثاء 24 ديسمبر 2024.

شقق الإسكان الاجتماعي

وفيما يتعلق بأماكن مكاتب البريد لشراء كراسة الشروط شقق الإسكان الاجتماعي بـ10محافظات فجاءت كالآتي:

- محافظة جنوب سيناء: مكتب بريد الطور الفرعي، مكتب بريد شرم الشيخ الرئيسي، مكتب بريد نويبع، مكتب بريد رأس سدر، مكتب بريد أبورديس، مكتب بريد الطور الرئيسي.

- محافظة الشرقية: مكتب بريد بلبيس الرئيسي، مكتب بريد مشتول السوق، مكتب بريد انشاص الرمل، مكتب بريد الزقازيق الرئيسي، مكتب بريد الزقازيق الفرعي، مكتب بريد ديرب نجم الرئيسي، مكتب بريد منيا القمح، مكتب بريد القنايات.

- محافظة المنوفية: مكتب بريد زاوية التاعورة، مكتب بريدمنوف الرئيسي، مكتب بريدسرس، مكتب بريد الباجور.

- محافظة الإسماعيلية: مكتب بريد الإسماعيلية الرئيسي، مكتب بريد السلام، مكتب بريد التل الكبير، مكتب بريد أبو صوبر، مكتب بريد القصاصين.

- محافظة سوهاج: مكتب بريد سوهاج، مكتب بريد شارع التحرير، مكتب بريد عزبة راشد، مكتب بريد جرجا، مكتب بريد المنشأة، مكتب بريد طهطا، مكتب بريد طما، مكتب بريد دار السلام الرئيسي

- محافظة قنا: مكتب ميدان المديرية، مكتب مدينة السيد الجديد، مكتب دشنا الرئيسي، مكتب بريد أبو شوشه، مكتب أبو تشت

- محافظة بني سويف: مكتب بريد الواسطي، مكتب بريد ناصر العمومي، مكتب بريد سمسطا، مكتب بريد بيا.

- محافظة المنيا: مكتب ملوي الرئيسي، مكتب سمالوط، مكتب ابو قرقاص، مكتب المنيا الرئيسي، مكتب المنيا الفرعي.

- محافظة أسيوط: مكتب بريد منفلوط، مكتب بريد أسيوط، مكتب بريد صدفا، مكتب بريد الغنايم الرئيسي، مكتب بريد ساحل سليم.

- محافظة مرسي مطروح مكتب بريد الفتح، مكتب بريد العلمين، مكتب بريد سيدي عبد الرحمن، مكتب بريدالسلوم، مكتب بريد مطروح، مكتب بريد سيوه

سعر كراسة الشروط للتقديم لشقق الإسكان الاجتماعي

وحددت مديريات الإسكان الإجتماعي في المحافظات سعر كراسة الشروط والتي تعتبر عنصر أساسي من أجل التقديم لشقق الإسكان الاجتماعي، وهو 355 جنيا، ويتوجب على المواطنين بعد شراء الكراسة التقديم الإلكتروني على الموقع الخاص بالتسجيل لشقق الإسكان الاجتماعي.

خطوات التسجيل لحجز شقق الإسكان الاجتماعي في المحافظات

وفيما يلي خطوات التسجيل لحجز شقق الإسكان الاجتماعي خاصة بعد شراء كراسة الشروط وهي:

- الدخول على موقع التقديم لشقق الإسكان الاجتماعي

- كتابة البيانات الخاصة بالمواطن

- اختيار المدن أو المكان المراد التقديم به سواء لمحدودي أو متوسطي الدخل

- رفع الأوراق المطلوبة والإقرار المتواجد في كراسة الشروط

- وصل شراء كراسة الشروط

- وصل دفع مبلغ جدية الحجز

- الضغط على التقديم

- انتظار إعلان النتيجة الخاصة بالتقديم.