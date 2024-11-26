عاجل - خريطة شقق الإسكان 2024 في المدن الجديدة.. خطوات وشروط التقديم

شهدت مكاتب البريد إقبال كثيف على كراسات شقق سكن لكل المصريين 5، في أول في أول أيام التقديم، وأوضحت كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي المتوفرة حاليًا في مكاتب البريد المميكنة المطروح بها الوحدات السكنية في مختلف المحافظات والمدن الجديدة، خريطة أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2024 لمنخفضي الدخل وأسعار الوحدات.

شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2024 متوفرة في عدة محافظات بمصر ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين"، مع خيارات متنوعة من حيث الأسعار والمساحات. هنا أبرز التفاصيل:

الأماكن والتوزيع:

القاهرة الكبرى : شقق متوفرة في أكتوبر الجديدة والعاشر من رمضان.

: شقق متوفرة في أكتوبر الجديدة والعاشر من رمضان. الصعيد : وحدات في أسيوط (مثل منفلوط وأبنوب)، سوهاج (مدينة الكوثر)، قنا، والأقصر.

: وحدات في أسيوط (مثل منفلوط وأبنوب)، سوهاج (مدينة الكوثر)، قنا، والأقصر. دلتا النيل : كفر الدوار في البحيرة، مدينة السادات في المنوفية.

: كفر الدوار في البحيرة، مدينة السادات في المنوفية. المدن الساحلية : شقق في مطروح، الإسكندرية (الإسكان المتوسط، مثل وحدات بـ520 ألف جنيه).

: شقق في مطروح، الإسكندرية (الإسكان المتوسط، مثل وحدات بـ520 ألف جنيه). جنوب سيناء: وحدات في أبو رديس.

الأسعار:

تبدأ من 184 ألف جنيه لوحدات صغيرة، وتصل إلى 400-520 ألف جنيه للوحدات الفاخرة الجاهزة للتسليم الفوري بمساحة 90 مترًا.

على سبيل المثال: شقق في المنوفية وسوهاج تبدأ من 270 ألف جنيه، وفي الإسكندرية تصل إلى 520 ألف جنيه حسب الموقع​​​.

الأوراق المطلوبة:

بطاقة الرقم القومي للزوجين.

شهادات ميلاد الأبناء وقيد عائلي مميكن.

إيصالات دفع مقدم الحجز، شراء كراسة الشروط، وإثبات محل الإقامة.

إثبات دخل أو مفردات مرتب​​.

التقديم: