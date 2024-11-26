خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من أمير الكويت

السعودية
بوابة الفجر

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم الثلاثاء، رسالةً خطية من أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، تتضمن الدعوة لحضور الدورة 45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمقرر عقدها في دولة الكويت الشقيقة.

وتسلم الرسالة، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، خلال استقباله بالرياض اليوم، مبعوث أمير دولة الكويت الشقيقة وزير الخارجية عبدالله علي اليحيا.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الوديّة ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
 

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