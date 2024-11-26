عاجل - كراسة شروط الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل.. هل كراسات الشروط نزلت في 2024؟

كراسة شروط الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل.. هل كراسات الشروط نزلت في 2024؟، بات السؤال الأكثر إلحاحًا عقب إعلان "سكن لكل المصريين 5" لعام 2024 الذي يوفر عددًا كبيرًا من الوحدات السكنية للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، موزعة على المدن الجديدة والمحافظات. وتستعرض بوابة "الفجر فيما يلي أبرز التفاصيل:

تفاصيل وحدات الإسكان الاجتماعي المتاحة:

الوحدات الجاهزة للتسليم الفوري:

90 مترًا: 11،920 وحدة.

11،920 وحدة. 75 مترًا: 1،070 وحدة.

1،070 وحدة. تتواجد في مدن مثل: أكتوبر الجديدة: 3،200 وحدة. برج العرب: 1،000 وحدة. السادات: 2،400 وحدة. أخميم الجديدة: 1،550 وحدة. سوهاج الجديدة: 420 وحدة. قنا الجديدة: 1،000 وحدة. طيبة الجديدة: 760 وحدة.



الوحدات تحت الإنشاء:

90 مترًا: 40،607 وحدة.

40،607 وحدة. 75 مترًا: 1،175 وحدة.

1،175 وحدة. تتواجد في مدن مثل: حدائق العاصمة: 13،000 وحدة. أكتوبر الجديدة: 10،000 وحدة. 15 مايو: 960 وحدة.



الوحدات في المحافظات:

تتوزع في مدن مثل: الجيزة: 2،455 وحدة. الفيوم: 3،495 وحدة. أسيوط: 3،130 وحدة. الأقصر: 2،610 وحدة. الشرقية، المنوفية، بني سويف، سوهاج، مطروح، شمال وجنوب سيناء.



أسعار شقق الإسكان الاجتماعي:

الوحدات الجاهزة في المحافظات: 184،000 - 400،000 جنيه .

. الوحدات في المدن الجديدة: 415،000 - 530،000 جنيه .

. الوحدات تحت الإنشاء (تسليم خلال 36 شهرًا): 542،000 - 700،000 جنيه.

أنظمة السداد:

بنظام التمويل العقاري: فائدة 8% سنويًا لمنخفضي الدخل. فائدة 12% سنويًا لمتوسطي الدخل.

مقدم يبدأ من 20% وتقسيط يصل إلى 20 عامًا.

شروط الإسكان الاجتماعي:

السن: من 21 إلى 50 سنة (لمنخفضي الدخل) وأقل من سن المعاش (لمتوسطي الدخل).

حظر الشراء نقدًا.

الالتزام بسداد الأقساط وفق نظام التمويل العقاري.

كيفية التقديم:

التقديم من خلال مكاتب البريد بعد شراء كراسة الشروط.

يشترط تقديم مستندات مثل بطاقة الرقم القومي، قسيمة الزواج، شهادات ميلاد الأبناء، ومستندات إثبات الدخل.

أماكن مكاتب البريد لشراء كراسة الشروط شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وفيما يلي قائمة أماكن مكاتب البريد لشراء كراسة الشروط شقق الإسكان الاجتماعي بـ10محافظات فجاءت كالآتي:

- محافظة جنوب سيناء: مكتب بريد الطور الفرعي، مكتب بريد شرم الشيخ الرئيسي، مكتب بريد نويبع، مكتب بريد رأس سدر، مكتب بريد أبورديس، مكتب بريد الطور الرئيسي.

- محافظة الشرقية: مكتب بريد بلبيس الرئيسي، مكتب بريد مشتول السوق، مكتب بريد انشاص الرمل، مكتب بريد الزقازيق الرئيسي، مكتب بريد الزقازيق الفرعي، مكتب بريد ديرب نجم الرئيسي، مكتب بريد منيا القمح، مكتب بريد القنايات.

- محافظة المنوفية: مكتب بريد زاوية التاعورة، مكتب بريدمنوف الرئيسي، مكتب بريدسرس، مكتب بريد الباجور.

- محافظة الإسماعيلية: مكتب بريد الإسماعيلية الرئيسي، مكتب بريد السلام، مكتب بريد التل الكبير، مكتب بريد أبو صوبر، مكتب بريد القصاصين.

- محافظة سوهاج: مكتب بريد سوهاج، مكتب بريد شارع التحرير، مكتب بريد عزبة راشد، مكتب بريد جرجا، مكتب بريد المنشأة، مكتب بريد طهطا، مكتب بريد طما، مكتب بريد دار السلام الرئيسي

- محافظة قنا: مكتب ميدان المديرية، مكتب مدينة السيد الجديد، مكتب دشنا الرئيسي، مكتب بريد أبو شوشه، مكتب أبو تشت

- محافظة بني سويف: مكتب بريد الواسطي، مكتب بريد ناصر العمومي، مكتب بريد سمسطا، مكتب بريد بيا.

- محافظة المنيا: مكتب ملوي الرئيسي، مكتب سمالوط، مكتب ابو قرقاص، مكتب المنيا الرئيسي، مكتب المنيا الفرعي.

- محافظة أسيوط: مكتب بريد منفلوط، مكتب بريد أسيوط، مكتب بريد صدفا، مكتب بريد الغنايم الرئيسي، مكتب بريد ساحل سليم.

- محافظة مرسي مطروح مكتب بريد الفتح، مكتب بريد العلمين، مكتب بريد سيدي عبد الرحمن، مكتب بريدالسلوم، مكتب بريد مطروح، مكتب بريد سيوه

سعر كراسة الشروط للتقديم لشقق الإسكان الاجتماعي

وحددت مديريات الإسكان الإجتماعي في المحافظات سعر كراسة الشروط والتي تعتبر عنصر أساسي من أجل التقديم لشقق الإسكان الاجتماعي، وهو 355 جنيا، ويتوجب على المواطنين بعد شراء الكراسة التقديم الإلكتروني على الموقع الخاص بالتسجيل لشقق الإسكان الاجتماعي.

خطوات التسجيل لحجز شقق الإسكان الاجتماعي في المحافظات

وفيما يلي خطوات التسجيل لحجز شقق الإسكان الاجتماعي خاصة بعد شراء كراسة الشروط وهي:

- الدخول على موقع التقديم لشقق الإسكان الاجتماعي

- كتابة البيانات الخاصة بالمواطن

- اختيار المدن أو المكان المراد التقديم به سواء لمحدودي أو متوسطي الدخل

- رفع الأوراق المطلوبة والإقرار المتواجد في كراسة الشروط

- وصل شراء كراسة الشروط

- وصل دفع مبلغ جدية الحجز

- الضغط على التقديم

- انتظار إعلان النتيجة الخاصة بالتقديم.