عاجل - طرح كراسات شروط حجز سكن لكل المصريين بمكاتب البريد.. اعرف الشروط والأوراق اللازمة

طرح كراسات شروط حجز سكن لكل المصريين بمكاتب البريد.. اعرف الشروط والأوراق اللازمة، أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن بدء طرح كراسات شروط حجز وحدات مشروع "سكن لكل المصريين 5" اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 حتى 25 ديسمبر 2024.

ويتضمن المشروع 87 ألف وحدة سكنية مخصصة لمحدودي ومتوسطي الدخل، موزعة على 16 محافظة و22 مدينة جديدة.

شروط الحجز وعدد الوحدات المسموح بها:

لا يجوز للمتقدم أو أسرته (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة أو المحافظات ضمن نفس الإعلان.

لا يحق للمتقدم أو أسرته الحصول على وحدات من مبادرات التمويل العقاري السابقة أو الوحدات المدعومة من مشروعات الإسكان القومي أو الجهات العامة.

لا يجوز التقديم في حال تخصيص وحدة سكنية أو قطعة أرض سابقًا للمتقدم أو أسرته، سواء كانت في الحيازة أو تم التنازل عنها للغير.

لا يحق للمتقدم أو أسرته امتلاك مسكن حاليًا أو الحصول على مسكن بالإرث الشرعي.

التوزيع الجغرافى للوحدات السكنية:

يشترط أن يكون المتقدم أو أحد أفراد الأسرة مقيمًا أو يعمل بالمحافظة التي تقع فيها الوحدة السكنية، كما يشترط أن تكون الوحدة السكنية مخصصة للسكن الدائم فقط لمدة لا تقل عن 7 سنوات، ويحظر التصرف فيها أو تغيير غرضها قبل انتهاء المدة، والمخالفة تعرِّض المالك للمساءلة القانونية والغرامات.

مميزات الوحدات المطروحة

لمنخفضي الدخل: وحدات تسلّم خلال 36 شهرًا أو جاهزة للاستلام حسب الموقع.

وحدات تسلّم خلال 36 شهرًا أو جاهزة للاستلام حسب الموقع. لمتوسطي الدخل: وحدات جاهزة للتسليم بالمحافظات المختلفة.

تحذيرات قانونية

يحظر بيع أو تأجير الوحدة قبل مرور 7 سنوات من تاريخ استلامها.

في حالة مخالفة أي شرط من شروط الحجز أو التخصيص يتم سحب الوحدة وفرض عقوبات قانونية تشمل غرامات مالية وحبسًا.

طريقة الحصول على كراسة شروط وحدات الإسكان الاجتماعى

يمكن الحصول على كراسة الشروط من مكاتب البريد المخصصة، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء.

أماكن بيع كراسة وحدات الإسكان الاجتماعى

تم تحديد مكاتب البريد المميكنة في المحافظات المختلفة كأماكن معتمدة لبيع كراسة الشروط.

فى القاهرة:

مكتب بريد الأزبكية: 57 شارع رمسيس، ميدان رمسيس.

57 شارع رمسيس، ميدان رمسيس. مكتب بريد الفجالة: 11 شارع سراج الدين، بجوار مدرسة السحارة.

11 شارع سراج الدين، بجوار مدرسة السحارة. مكتب بريد مدينة نصر: خلف القوى العاملة.

خلف القوى العاملة. مكتب بريد الزمالك: 153 شارع البرازيل.

فى الجيزة:

مكتب بريد الأهرام: آخر شارع الهرم بجوار فندق مينا هاوس.

آخر شارع الهرم بجوار فندق مينا هاوس. مكتب بريد الرماية: 108 مساكن الرماية.

108 مساكن الرماية. مكتب بريد جامعة القاهرة: داخل الحرم الجامعي.

تفاصيل كراسة الشروط

سعر الكراسة: 300 جنيه مصري.

300 جنيه مصري. المصروفات الإدارية: 355 جنيهًا.

355 جنيهًا. مقدم جدية الحجز: 30 ألف جنيه للمدن الجديدة.

أهمية كراسة الشروط

تعد الكراسة الخطوة الأولى للحجز، حيث تحتوي على:

شروط التقديم.

مواقع الوحدات المطروحة.

تفاصيل المشروع والأسعار.

خطوات التقديم: