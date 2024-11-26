عاجل - حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. أماكن بيع كراسة الشروط

حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. أماكن بيع كراسة الشروط، بدأ صندوق الإسكان الاجتماعي، في حجز شقق "سكن لكل المصريين 5" اليوم الثلاثاء لجميع المواطنين، بمن في ذلك ذوي الهمم، حيث سيتم طرح شراء كراسة الشروط حتى يوم الثلاثاء 2024/12/24.

وقالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أتاح للمواطنين إمكانية التعرف على مكاتب البريد المميكن المتاح بها كراسات الشروط من خلال زيارة الرابط الإلكتروني الآتي اضغط هنا، وذلك للتيسير على المواطنين.

وجاءت أسماء مكاتب البريد التي تتواجد بها كراسات الشروط بداية من اليوم الثلاثاء.

عناوين مكاتب البريد لشراء كراسات شروط الإسكان الاجتماعي

وجاءت عناوين مكاتب البريد التي تتوفر بها كراسات الشروط كالتالي:

مكتب بريد الأزبكية

العنوان: 57 شارع رمسيس مبنى مركز الحركة الرئيسي، ميدان رمسيس وسط البلد –

القاهرة

مكتب بريد الفجالة

العنوان: 11 شارع سراج الدين، بجوار مدرسة السحارة، الفجالة – القاهرة.

مكتب بريد مدينة نصر

العنوان: شارع أحمد فؤاد نسيم، خلف القوى العاملة – مدينة نصر.

مكتب بريد مدينة نصر الحى السادس

العنوان: 68 شارع الخليفة الظافر، مدينة نصر، الحي السادس.

مكتب بريد أرض السبيل

العنوان: شارع ورشة التليفونات أرش السبيل، شبرا الخيمة.

مكتب بريد العطار

العنوان: 15 شارع العطار، من شارع الترعة البولاقية، شبرا.

مكتب بريد الظاهر

العنوان: 70 شارع الظاهر، القبيسي، حي الظاهر.

مكتب بريد باب الشعرية

العنوان: 178 شارع الجيش، المنسي، باب الشعرية.

مكتب بريد مجمع التحرير

العنوان: داخل مجمع التحرير ميدان التحرير وسط البلد.

مكتب بريد قصر العيني

العنوان: 71 القصر العيني، قسم السيدة زينب.

مكتب بريد عين شمس

العنوان: 5 شارع كامل مهدى من ش قمر أحمد عصمت عين شمس.

مكتب بريد الزمالك

العنوان: 153 شارع البرازيل، حي الزمالك.

مكتب بريد محمد فريد

العنوان: 1 شارع محمد فريد وسط البلد.

مكتب بريد العتبة

العنوان: 1 ش عبد الخالق ثروت ميدان العتبة.

مكتب بريد جامعة 6 أكتوبر بالحي الثالث.

مكتب بريد شارع بين السرايات.

مكتب بريد جامعة القاهرة.

مكتب بريد بولاق الدكرور.

مكتب بريد محطة سكك حديد.

مكتب بريد الدقي.

مكتب بريد مبنى الإصلاح الزراعي.

مكتب بريد الأورمان.

مكتب بريد الطالبية.

عناوين مكاتب البريد لشراء كراسات شروط الإسكان الاجتماعي

ويمكنك الاطلاع على عناوين مكاتب البريد التي يوجد بها كراسات الشروط في المحافظات كالتالي:

عناوين مكاتب البريد التي يوجد بها كراسات الشروط

عناوين مكاتب البريد التي يوجد بها كراسات الشروط

عناوين مكاتب البريد التي يوجد بها كراسات الشروط

عناوين مكاتب البريد التي يوجد بها كراسات الشروط

ماهي أسعار وحدات الإسكان؟

تتراوح أسعار الوحدات السكنية في الطرح الجديد خاصة الوحدات الجاهزة للتسليم الفوري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل في المحافظات بين 184 ألف جنيه و400 ألف جنيه.

أما الوحدات الجاهزة في المدن الجديدة، فتتراوح أسعارها للمواطنين منخفضى الدخل بين 415 ألف جنيه و530 ألف جنيه.

بينما تتراوح أسعار الوحدات التي سيتم تسليمها خلال 36 شهرًا بين 542 ألف جنيه و700 ألف جنيه.