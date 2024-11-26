لمواجهة الأمطار والرياح.. استعدادات مكثفة من الكهرباء لفصل الشتاء

كشفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تفاصيل الاستعداد لمواجهة فصل الشتاء وما يصاحبه من تغيرات مناخية مثل الرياح الشديدة وسقوط الأمطار.

استعدادات مكثفة من الكهرباء لفصل الشتاء

تركز ركزت التقارير على استعدادات الشركات لتأمين الشبكة الكهربائية، وضمان استقرار التيار الكهربائي في جميع المناطق، والحد من حدوث أي انقطاعات طارئة.

كما شملت متابعة تنفيذ برامج الصيانة الدورية للمحطات والخطوط والشبكات الكهربائية وفقًا للمعايير العالمية.

تحسين جودة التغذية الكهربائية واستدامة التيار

- تحسين أداء الشبكة القومية: التأكيد على استقرار واستدامة التيار الكهربائي عبر تطبيق برامج صيانة وفق معايير عالمية.

- خفض الفقد الفني: الحد من الفقد الفني واستهلاك الوقود مع تحسين جودة التشغيل.

- مراجعة وتأمين الشبكات والبنية التحتية: الخطوط والمشروعات القريبة من مخرات السيول: مراجعة المواقع في المناطق الصحراوية وسيناء والصعيد لحمايتها من الأمطار والسيول.

- رفع مستوى المهمات الكهربائية: تنفيذ أعمال صيانة دورية ورفع كفاءة الأكشاك والكابلات لتجنب غمرها بالمياه في المناطق المعرضة للأمطار الشديدة.

- توفير الحلول البديلة للطوارئ: مولدات كهربائية احتياطية: تجهيز مولدات احتياطية لتأمين المنشآت الحيوية في حالات انقطاع التيار الكهربائي.

- فرق طوارئ مخصصة: تشكيل فرق طوارئ لمتابعة أي أعطال أو مشكلات بشكل فوري.

- المتابعة والرقابة: غرفة عمليات مركزية: إنشاء غرفة عمليات بالوزارة وشركات النقل والتوزيع لمتابعة الشبكة القومية واستقبال شكاوى المواطنين.

- زيارات ميدانية: توجيه رؤساء الشركات للقيام بزيارات ميدانية خاصة للمناطق الأكثر عرضة للتغيرات المناخية.

- مواجهة التغيرات المناخية: تعزيز البنية التحتية: تنفيذ مشروعات لتطوير الخطوط الهوائية ومحطات المحولات لاستيعاب قدرات الطاقة المتجددة.

- الاستعداد للسيول والشبورة: تكثيف الإجراءات لمواجهة آثار السيول والضباب المتوقع حدوثها.

- التفاعل مع المواطنين: التواصل الفوري ودعوة المواطنين للاتصال على رقم "121" للإبلاغ عن الشكاوى والأعطال على مدار الساعة.

- إرشادات الأمان: توجيه المواطنين بعدم الاقتراب من المهمات الكهربائية خلال الأمطار لضمان سلامتهم.

- تحسين الأداء العام: تطوير الشبكات: استكمال مشروعات النقل والتوزيع لتحسين مؤشرات الأداء للشركات.

- الاستجابة للشكاوى: المتابعة المستمرة للشكاوى ومعالجتها سريعًا لضمان تقديم خدمات تليق بالمشتركين.