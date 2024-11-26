محافظ الدقهلية من داخل مستشفى نبروه: "أنا مش جاي أتصور" ولن أغادر حتى يصرف كل واحد علاجه

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محافظ الدقهلية وسط
محافظ الدقهلية وسط المواطنين بمستشفى نبروه

تفقد محافظ الدقهلية اليوم مستشفى نبروه وتوجه مباشرة إلى شباك صرف تذاكر العلاج واستمع لشكوى المواطنين من طول الانتظار، وقال لن أغادر حتى يصرف كل واحد علاجه، وقال لا أريد تصوير أي شئ "أنا مش جاي أتصور"

وكلف محافظ الدقهلية على الفور وكيل وزارة الصحة ومدير المستشفى بزيادة عدد شبابيك صرف تذاكر العلاج لتصبح ثلاثة شبابيك على الأقل مؤكدا أنه في زيارة للمستشفى من أجل راحة أهالينا وتوفير سبل رعايتهم.

واضاف محافظ الدقهلية أن الدولة لا تدخر جهدا في سبيل تحسين وتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين وفي مقدمتها الرعاية الصحية والعلاجية.

وحصلت “الفجر” على مجموعة من الصور، ترصد أللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أثناء تواجده داخل المستشفى وسط المواطنين، واستماعه لشكواهم والاستجابة لهم بشكل فوري، وهو نال استحسان ودعوات المواطنين المتواجدين داخل  المستشفى، وأمام شباك التذاكر. 

وكان تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الإنتهاء من أعمال إنشاء كوبري نبروه للوقوف على سير العمل وسرعة الانتهاء توفيرا لراحة المواطنين، بحضور الدكتور ابراهيم شبكة رئيس مركز ومدينة نبروه والدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة.

وأكد محافظ الدقهلية على الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء وتشغيل الكوبري في أقرب وقت تيسيرا لانتقال المواطنين،مشيرا إلى أن الدولة لا تدخر جهدا في سبيل توفير الخدمات المختلفة لهم في كل مكان.

كما تفقد محافظ الدقهلية مستشفى نبروه ووقف طويلا أمام شباك تذاكر صرف العلاج واستمع للمواطنين وشكواهم وقال لن أغادر حتى يصرف الجميع علاجه،وعلى الفور وجه لوكيل وزارة الصحة ومدير المستشفى بزيادة عدد شبابيك صرف تذاكر العلاج بما يوفر الوقت والجهد على المرضى والمترددين.

وتفقد "مرزوق "عدد من أقسام المستشفى، وفي قسم طب الأسرة وجه بالتوعية الإنجابية للأسر وعقد ندوات تثقيفية للسيدات في كل مكان لإبراز أدوات وسبل الحفاظ على الصحة الإنجابية بما ينعكس بالايجاب على الأسرة والابناء.

كما تفقد محافظ الدقهلية قسم بنك الدم التجميعي ووجه بضرورة توفير كميات الدم اللازمة للحالات الحرجة والطوارئ والمقيمين حرصا على حياتهم وتلبية احتياجاتهم،والتقى محافظ الدقهلية بعدد من المواطنين واستمع إليهم ووعد بتلبية كافة المطالب والاحتياجات في إطار القانون والحرص عليهم.

محافظ الدقهلية وسط المواطنين بمستشفى نبروه

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