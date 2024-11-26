حبس سيدتين بحوزتهما مخدر البودر بـ 5 ملايين جنيه 

حوادث
متهمة
متهمة


قررت جهات التحقيق بالنيابة العامة، حبس سيدتين بحوزتهما مخدر البودر بـ 5 ملايين جنيه، لمدة 4 ايام على ذمة التحقيقات. 
كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط سيدتين بالقاهرة، وبحوزتهما كمية من مخدر البودر، تقدر قيمتها بحوالى 5 مليون جنيه.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية، قيام سيدتين، لإحداهما معلومات جنائية، بالاتجار بمخدر البودر، وترويجه على عملائهما متخذتين من دائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة، مسرحًا؛ لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهما بدائرة القسم، وبحوزتهما كمية لمخدر البودر، وزنت 2 كجم، وطبنجة، وعدد من الطلقات، وسلاح أبيض، وميزان حساس.
هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 5 ملايين جنيه تقريبًا.

حوادث الفجر أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الأسلحة والذخائر إدارة العامة لمكافحة المخدرات أجهزة الأمنية بوزارة الداخلية
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