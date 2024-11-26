القبض على وسطاء راغبي إنشاء القنوات الفضائية غير المرخصة بالقاهرة



نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط شخصين لقيامهما بأعمال الوساطة بين راغبى إنشاء القنوات الفضائية الغير مرخصة وشركات الأقمار الصناعية الموجودة بالخارج بالقاهرة.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام كلًا من (موظف بإحدى شركات الأقمار الصناعية، محاسب" - مقيمان بمحافظة القاهرة) بأعمال الوساطة بين راغبى إنشاء القنوات الفضائية الغير مرخصة وشركات الأقمار الصناعية الموجودة بالخارج والتى يتم بثها على ذات مدار القمر الصناعى المصرى، مما يوحى بكونها مرخصة وتبث عبر القمر المصرى، حيث يقوما بالتعاقد مع عملائهما لتقديم الترددات المطلوبة مقابل حصولهما على مبلغ مالى "عملات أجنبية " شهريًا، عقب ذلك يقوم مالك القناة بتجهيز محتوى القناة الغير مرخصة وبثه عبر الإنترنت من خلال السيرفر الخاص بالقمر الصناعى مباشرة ليتم بثه عبر الحيز الترددى المستأجر بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبطهما، وبتفتيش محل سكنهما فى حضورهما أمكن العثور على مضبوطات أبرزها ( "3 جهاز لاب توب – 3 هاتف محمول" يحتووا على آثار ودلائل تُفيد إدراتهما للترددات الطيفية للأقمار الصناعية – 2 جهاز إنكودر لتكويد ملفات الفيديو الخاصة بمحتوى القنوات الغير مرخصة وإعدادها للبث عبر الإنترنت للأقمار الصناعية مباشرة " معدة للبيع" – عدد من المستندات الورقية لعقود بيع وشراء عقارات من متحصلات نشاطهما الإجرامى ) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق الربح المادى .



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.