القبض على وسطاء راغبي إنشاء القنوات الفضائية غير المرخصة بالقاهرة

حوادث
أرباح
أرباح

 
نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط شخصين لقيامهما بأعمال الوساطة بين راغبى إنشاء القنوات الفضائية الغير مرخصة وشركات الأقمار الصناعية الموجودة بالخارج  بالقاهرة.


أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام كلًا من (موظف بإحدى شركات الأقمار الصناعية، محاسب" - مقيمان بمحافظة القاهرة) بأعمال الوساطة بين راغبى إنشاء القنوات الفضائية الغير مرخصة وشركات الأقمار الصناعية الموجودة بالخارج والتى يتم بثها على ذات مدار القمر الصناعى المصرى، مما يوحى بكونها مرخصة وتبث عبر القمر المصرى، حيث يقوما بالتعاقد مع عملائهما لتقديم الترددات المطلوبة مقابل حصولهما على مبلغ مالى "عملات أجنبية " شهريًا، عقب ذلك يقوم مالك القناة بتجهيز محتوى القناة الغير مرخصة وبثه عبر الإنترنت من خلال السيرفر الخاص بالقمر الصناعى مباشرة ليتم بثه عبر الحيز الترددى المستأجر بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبطهما، وبتفتيش محل سكنهما فى حضورهما أمكن العثور على مضبوطات أبرزها ( "3 جهاز لاب توب – 3 هاتف محمول" يحتووا على آثار ودلائل تُفيد إدراتهما للترددات الطيفية للأقمار الصناعية – 2 جهاز إنكودر لتكويد ملفات الفيديو الخاصة بمحتوى القنوات الغير مرخصة وإعدادها للبث عبر الإنترنت للأقمار الصناعية مباشرة " معدة للبيع" – عدد من المستندات الورقية لعقود بيع وشراء عقارات من متحصلات نشاطهما الإجرامى ) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق الربح المادى  .


تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حوادث الفجر الإدارة العامة لمباحث المصنفات أكدت معلومات وتحريات الشرطة المتخصصة الجهات المعنية الأقمار الصناعي العملة الأجنبية القمر الصناعي المصري القنوات الفضائية القمر المصري

الأكثر قراءة

الأهلي يكتسح استاد أبيدجان برباعية في بداية قوية لدوري أبطال أفريقيا 2025 (فيديو أهداف الأهلي)

موعد مباراة الزمالك وبلاك بولز في كأس الكونفدرالية والقنوات الناقلة

حمادة هلال يثير تساؤلات بمنشور غامض ويطمن جمهوره على والد زوجته

أرملة محمد رحيم تنهار بالبكاء في عزائه: لحظات مؤثرة في وداع الملحن الراحل

واتساب: التواصل الفوري بين الفوائد والمخاطر

تضاعف 3 مرات خلال 15 عامًا.. كم بلغ عدد النازحين داخليًا في إفريقيا؟

فن تحضير الكيك: خطوات بسيطة لنتيجة لذيذة

معرض بالتعاون مع متحف كوم أوشيم... إبداع طلاب حلوان برسم «بورتريهات الفيوم»