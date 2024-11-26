مصرع 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة عقب تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالقليوبية

لقى أربعة عناصر إجرامية شديدة الخطورة مصرعهم، عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة خلال ضبطهم بالقليوبية، فيما تم ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، قد أكدت قيام بؤرة إجرامية تضم عناصر إجرامية شديدة الخطورة "محكوم على اثنين منهم بأحكام متعددة بالسجن المؤبد فى قضايا " مخدرات "، بالاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، متخذين من دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية، مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم، وحال استشعارهم بالقوات، بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وأسفر التعامل عن مصرع 4 من عناصر البؤرة، وعُثر بحوزتهم على مضبوطات، أبرزها (22 كجما من مخدر الهيدرو - 20،500 كجم من مخدر الهيروين – 5 كيلو جرامات من مخدر الحشيش – 3 كيلو جرامات من مخدر الآيس "شابو" – 2000 قرص مخدر لعقار "ترامادول" – 1،250 كجم من مخدر البودر " الحشيش الاصطناعي" – بندقية آلية – بندقية خرطوش – 2 فرد محلى – طبنجة – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة).

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 10 ملايين جنيه.. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.