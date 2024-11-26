القبض على المتهم بغسـل 150 مليون جنيه متحصلة من الاتجار بالمخدرات

حوادث
المضبوطات
المضبوطات

 

إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "سبق إتهامه فى العديد من قضايا المخدرات " - مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات).

وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (150مليون جنيه تقريبًا).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نشرة حوادث الفجر إدارة العامة لمكافحة المخدرات اتخاذ الإجراءات القانونية اتجار بالمخدرات الإتجار بالمخدرات الاتجار بالمواد المخدرة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الأسلحة والذخائر الذخائر غير المرخصة المخدرات

الأكثر قراءة

الأهلي يكتسح استاد أبيدجان برباعية في بداية قوية لدوري أبطال أفريقيا 2025 (فيديو أهداف الأهلي)

موعد مباراة الزمالك وبلاك بولز في كأس الكونفدرالية والقنوات الناقلة

حمادة هلال يثير تساؤلات بمنشور غامض ويطمن جمهوره على والد زوجته

أرملة محمد رحيم تنهار بالبكاء في عزائه: لحظات مؤثرة في وداع الملحن الراحل

واتساب: التواصل الفوري بين الفوائد والمخاطر

تضاعف 3 مرات خلال 15 عامًا.. كم بلغ عدد النازحين داخليًا في إفريقيا؟

فن تحضير الكيك: خطوات بسيطة لنتيجة لذيذة

معرض بالتعاون مع متحف كوم أوشيم... إبداع طلاب حلوان برسم «بورتريهات الفيوم»