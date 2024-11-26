القبض على المتهم بغسـل 150 مليون جنيه متحصلة من الاتجار بالمخدرات

إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "سبق إتهامه فى العديد من قضايا المخدرات " - مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات).

وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (150مليون جنيه تقريبًا).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.