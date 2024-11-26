حبس عامل لاتهامه بتصوير زميلاتته أثناء تبديل ملابسهن في الشيخ زايد

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أمرت النيابة العامة، بحبس عامل لاتهامه بتصوير زميلاته أثناء تبديل ملابسهن، داخل محل فى الشيخ زايد

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع  عامل، لاتهامه بتصوير زميلاته أثناء تبديل ملابسهن، داخل محل فى الشيخ زايد

ضبط عامل بتصوير زميلاته

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد اتهام عامل بتصوير زميلاته داخل محل بالشيخ زايد، وذكرت السيدات مقدمات البلاغ أنهن اكتشفن وجود هاتف محمول مشغل على خاصية الفيديو في غرفة تغيير الملابس، وتبين أنه ملك المتهم، ووجهن اتهاما له بتصويرهن أثناء تبديل ملابسهن.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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