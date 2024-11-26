محافظ القليوبية يقيل رئيس الوحدة المحلية بأبو زعبل

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محافظ القليوبية
محافظ القليوبية

أصدر المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، قرارًا  بإقالة صباح إبراهيم من منصبها كرئيس للوحدة المحلية بأبو زعبل.

وأوضح بيان لمحافظة القليوبية، اليوم، أن هذا القرار جاء بعدما تلاحظ المحافظ زيادة التعديات على أملاك الدوله والأراضي الزراعية.

وأشار البيان، أن ذلك يأتي في إطار حرص المحافظة على حماية الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك بعد رصد العديد من التعديات المخالفة للقانون والتي لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقفها وإزالتها.

وأكد المحافظ أن هذا القرار يأتي في إطار سياسة المحافظة التي تهدف إلى الحفاظ على المصلحة العامة ومكافحة التعديات على الأراضي الزراعية، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة ضد كل من يتورط في هذه المخالفات.

كما وجه المحافظ الجهات المعنية بسرعة إزالة جميع التعديات القائمة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

ودعا المحافظ المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية للإبلاغ عن أي حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون مع أي مخالف للقانون.

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