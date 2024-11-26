أولى جلسات استئناف سائق ميكروباص معدية أبو غالب على حكم حسبه| غدا

تنظر محكمة جنح مستأنف إمبابة، غدا الأربعاء، الاستئناف المقدم من سائق ميكروباص معدية أبو غالب على حبسه 3 سنوات.

جدير بالذكر، قضت محكمة شمال الجيزة، اليوم الإثنين، بحبس المتهمين في حادث ميكروباص معدية أبو غالب بمنشأة القناطر المتسببة في غرق 17 ضحية من من 6 أشهر لـ 3 سنوات للمتهمين في واقعة معدية أبو غالب.

كشفت النيابة العامة في القضية رقم 2698 لسنة 2024 إداري مركز إمبابة، أنه في صباح أمس الثلاثاء الموافق 21 من شهر مايو الجاري، تلقت إخطارًا بسقوط حافلة نقل ركاب -ميكروباص على متنه 25 فتاة- من أعلى معدية لنقل السيارات عبر ضفتي الرياح البحيري بمنطقة أبو غالب بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، مما أدى إلى إصابة ووفاة عدد من مستقليها.

أمرت النيابة العامة بحبس قائديْ الحافلة والمعدية وأخذ عينة منهما للوقوف على مدى تعاطيهما للمواد المخدرة، وتكليف قوات الدفاع المدني بموالاة البحث عن الفتيات المفقودات، والتحفظ على الحافلة والمعدية محل الواقعة، وتشكيل لجنة ثلاثية لانتقال لمعاينة المعدية وفحصها للوقوف على صلاحيتها الفنية للعمل وطريقة تشغيلها ومدى توفرها على معدات الإنقاذ والسلامة وقوام طاقمها ودور كل منهم، وصولًا إلى بيان كل من تسبب في ارتكاب الواقعة وتحديد دوره ومسؤوليته عنها، كما أمرت النيابة العامة بفحص الحافلة وقوفًا على سلامتها الفنية.



معدية منتهية الترخيص

كشف مصدر مسؤول بالهيئة النقل النهري: أن المعدية التي شهدت حادث غرق ميكروباص ابو غالب منتهية الترخيص من شهر أغسطس الماضي، مشيرًا إلى أن اخر تفتيش للمعدية كان في شهر مارس الماضي، وتم تحرير محضر إيقاف للمعدية من قبل مهندس الهيئة ومفتشي الرقابة النهرية.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لموقع "الفجر" ان توقف ترخيص المعدية كان سببه عدم ملاءمتها للسير والمرسى لوجود مياه في القاع الداخلي وعدم صيانة أوناش رفع وإنزال البوابات، مضيفًا أن ترخيص المعدية يجدد كل سنتين، وتم تحرير أكثر من محضر من قبل مهندس الهيئة النهرية ومفتشي الرقابة النهارية.

أقوال شهود العيان

قال احد شهود العيان على حادث انقلاب معدية أبو غالب بالجيزة، أن تلك الواقعة لم تكن الأولي من أمرها، بل كانت المنطقة شاهدة على ضحايا الغرق وانقلاب السيارات وكانت آخر واقعة من نحو 3 شهور والذي راح ضحيتها 13 شخص.

وأكد أحد شهود العيان ان هناك كوبري مازال أكثر من سنتين، تحت أعمال الانشاء ولم يتم الانتهاء منه حتي الآن.

القبض على سائق ميكروباص معدية أبو غالب

تحفظت الأجهزة الأمنية بالجيزة، على سائق ميكروباص معدية أبو غالب بالجيزة، بعد أن وصل عدد المصابين حتى الآن إلى 12 حالة، فضلا عن انتشال 9 جثث.

كشفت التحريات الأولية عن سبب انقلاب سيارة تقل مجموعة من الفتيات أثناء عبورهم المعدية، بأن سائق سيارة ميكروباص دخل في مشادة كلامية مع أحد الأشخاص أعلى المعدية فترك السيارة دون التأكد من سلامة الفرامل التي حدث بها عطل تسبب في سقوط السيارة بمياه نهر النيل.

وذكرت التحريات بأنه تم استخراج الجثة الثالثة من ضحايا سقوط سيارة ميكروباص من معدية أبو غالب، وهناك ٦ فتيات أخريات مفقودات داخل المياه، حيث كانت المعدية تقل عمالة من الفتيات بمركز أشمون بالمنوفية.

