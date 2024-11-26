وكيل تعليم الفيوم يشهد حفل تنصيب المكاتب التنفيذية للاتحادات الطلابية

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وكيل تعليم الفيوم
وكيل تعليم الفيوم يشهد حفل تنصيب المكاتب التنفيذية للاتحادات

شهد الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، حفل تنصيب المكاتب التنفيذية للاتحادات الطلابية على مستوى المديرية والإدارات التعليمية على مستوى محافظة الفيوم

 

بحضور الدكتورة إيمان محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، ورائد عام إتحاد طلاب الجمهورية، والأستاذة ريحاب عريق وكيل المديرية، والأستاذ هشام أبوعوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية، ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية، والاستاذ احمد سيد رئيس مجلس إدارة مدرسة سمارت الخاصة.

 

نظم توجية التربية الاجتماعية بالمديرية بقيادة الأستاذ عبدالنبي مصطفى كمال موجة عام التربية الإجتماعية بالمديرية، والأستاذة أميره محمد حسين مسئول الاتحادات الطلابية، والأستاذة هاله يوسف محمد موجة الأول مديرية، وموجهي أوائل التربية الإجتماعية بالإدارات التعليمية، وذلك بقاعة مسرح مدرسة سمارت الخاصة إدارة شرق الفيوم.

تم تنصيب المكاتب التنفيذية للاتحادات الطلابية على مستوى المديرية حسب القرار الوزاري ٦٢ لسنة ٢٠١٣م والموضوع المحوري للاتحادات " الاتحادات الطلابية وبناء شخصية المتعلم ".

 

جدير بالذكر ان عضوية المكاتب التنفيذية هذا العام جاءت عقب انتخابات إلكترونية، تم إجرائها بشكل متكامل إلكترونيًا، كتجربة فريدة من نوعها لأول مرة تتم على مستوى الجمهورية، وقد كان لمديرية التربية والتعليم بالفيوم توجيه عام التربية الإجتماعية بالتعاون مع الأستاذ أشرف عبد الجواد مدير مركز المعلومات والاحصاء السبق في تنفيذ هذه التجربة وهي تجربة فريدة من نوعها

حيث شارك جميع الطلاب فى الانتخابات بأنفسهم بمنتهى النزاهة والشفافية والمصداقية واختيار خير من يمثلهم، وأن كل طالب وصل إلى هذه المرحلة هو فائز وهو قائد فى مجاله  

وفي سابقة، تُعد الأولى من نوعها بالتربية والتعليم بالفيوم، تم إجراء انتخابات مدارس التربية الخاصة على مستوى محافظة الفيوم

أشاد وكيل الوزارة، بالجهد المتميز المبذول من التربية الإجتماعية وحرصها على بث روح الولاء والانتماء للوطن وإجراء الانتخابات في جو يتسم بالديمقراطية والشفافية المطلقة

أشاد وكيل وزارة التربية والتعليم بالتجربة الفريدة التي تم تنفيذها بمحافظة الفيوم هذا العام وهي استثمار التحول الرقمي الذي هو الموضوع المحوري للاتحادات هذا العام، من خلال إجراء الانتخابات على مستوى الإدارات بمنظومة إلكترونية مؤمنة بشكل متكامل.

موجهًا الشكر والتقدير  لفريق العمل بالتربية الإجتماعية والشئون التنفيذية والإتحادات الطلابية، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل، كما قدم سيادته رسالة شكر لمجلس إدارة مدرسة سمارت الخاصة ولفريق العمل بالمدرسة على الجهد المبذول وحفاوة الاستقبال والترحيب. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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