جولة مسائية مفاجئة لمحافظ الجيزة بالأحياء (تفاصيل)

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المهندس عادل النجار
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بجولة ميدانية مفاجئة بأحياء العمرانية وبولاق الدكرور والهرم والطالبية والوراق وامبابة للوقوف علي حاله النظافة والإشغالات وترشيد الإنارة خلال الفترة المسائية وتواجد فرق العمل للتعامل مع اي مخالفات. 

شملت جولة محافظ الجيزة شوارع الملك فيصل وكعبيش ومنشاة البكاري والمريوطية فيصل والشيشيني ومنطقة أرض الشونة وشارع القومية.  

قرر المحافظ خلال الجولة مجازاة عددًا من نواب رؤساء الأحياء المعنية ومشرفي النظافة لعدم تأدية المهام المكلفين بها على الوجه الامثل. 
وخلال جولته وجه المحافظ هيئة النظافة بالتوزيع الجيد لصناديق القمامة بقطاع كعبيش - منشاة البكاري بما يحقق تحسين منظومة النظافة مع المتابعة الدورية لحالة النظافة بالقطاع واداء شركات الجمع السكني. 
كما تفقد محافظ الجيزة موقف السرفيس بشارع الشيشيني فيصل موجها بضرورة دعم الموقف بعدد من خطوط السير الاضافية لتحقيق استفادة اكبر للمواطنين. 

وعاين محافظ الجيزة خلال جولته موقف السرفيس الحضاري الجديد بكوبري الصحابة والذي من المقرر افتتاحه قريبًا لخدمة قطاع كبير من المواطنين ومنع المواقف العشوائية بمحيط مطلع الطريق الدائري. 

رافق المحافظ خلال جولته السادة هند عبد الحليم نائب المحافظ ومحمد نور السكرتير العام ومحمد مرعي رئيس مدينة الجيزة والدكتور وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية والمهندس وليد عبد اللطيف معاون المحافظ وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش ورؤساء الأحياء المعنية.

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