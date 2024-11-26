الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية

تقارير وحوارات
بوابة الفجر

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في إتاحة تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024/2025 يوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024، على أن يستمر التقديم لامتحانات الصف الثالث الإعدادي حتى 31 ديسمبر 2024.

ضوابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية

- التقديم إلكترونيًا لطلاب الشهادة الإعدادية باستخدام البريد الإلكتروني الموحد.
- تم توجيه المديريات التعليمية في جميع المحافظات لإبلاغ المدارس الإعدادية بآلية التقديم.
- يمكن الوصول إلى البريد الإلكتروني الموحد عبر الرابط المخصص لذلك.
- يجب على الطلاب متابعة المواعيد المحددة وتقديم الاستمارة في الوقت المحدد لضمان المشاركة في الامتحانات.


الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية

- 3 صور شخصية خلفية بيضاء مقاس (4×6) وعليها الاسم بالكمبيوتر.
- أصل رسوم المصروفات المدرسية + 2 صورة منه.
- أصل رسم الامتحان وقدره 158 جنيهًا تسدد في البريد + صورتين من الإيصال.
- 2 صورة من شهادة الميلاد.
- طابع دعم وتنمية المشروعات فئة 10 جنيهات.
- يتم طباعة الاستمارة الإلكترونية وملء البيانات بمعرفة الطالب وولي الأمر والتوقيع عليها.
- وضع الأوراق في حافظة بلاستيكية وتسلم للمدرسة.

خطوات التسجيل في امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي 2024/2025

1- التسجيل من خلال البريد الإلكتروني الموحد للطالب: يجب على الطالب الحصول على البريد الإلكتروني الموحد من الرابط المخصص لذلك.

2- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم: يمكن للطلاب زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم لتسجيل استمارة التقدم، من خلال الرابط المخصص لذلك.

3- اختيار تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الترم الأول: في الموقع، يقوم الطالب باختيار "تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الترم الأول للصف الثالث الإعدادي 2024/2025".

4- تسجيل البيانات المطلوبة: يجب على الطالب تسجيل كافة البيانات بدقة، ومراجعة المعلومات قبل إتمام التسجيل.

5- إرفاق المستندات المطلوبة: يجب التأكد من إرفاق جميع المستندات المطلوبة أثناء عملية التسجيل.

6- الضغط على حفظ: بعد التأكد من صحة البيانات والمستندات، يقوم الطالب بالضغط على "حفظ" لإتمام عملية التسجيل.

وينبغي على الطلاب اتباع هذه الخطوات بدقة لضمان التسجيل السليم في امتحانات الفصل الدراسي الأول.

الشهادة الاعدادية استمارة الشهادة الإعدادية استمارة الإعدادي التربية والتعليم امتحانات الشهادة الإعدادية
Elfagr.org

الأكثر قراءة

الأهلي يكتسح استاد أبيدجان برباعية في بداية قوية لدوري أبطال أفريقيا 2025 (فيديو أهداف الأهلي)

أرملة محمد رحيم تنهار بالبكاء في عزائه: لحظات مؤثرة في وداع الملحن الراحل

موعد مباراة الزمالك وبلاك بولز في كأس الكونفدرالية والقنوات الناقلة

صبا مبارك في مواجهة جديدة مع ماضيها في "وتر حساس"

حمادة هلال يثير تساؤلات بمنشور غامض ويطمن جمهوره على والد زوجته

واتساب: التواصل الفوري بين الفوائد والمخاطر

تضاعف 3 مرات خلال 15 عامًا.. كم بلغ عدد النازحين داخليًا في إفريقيا؟

معرض بالتعاون مع متحف كوم أوشيم... إبداع طلاب حلوان برسم «بورتريهات الفيوم»