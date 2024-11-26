بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في إتاحة تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024/2025 يوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024، على أن يستمر التقديم لامتحانات الصف الثالث الإعدادي حتى 31 ديسمبر 2024.

ضوابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية

- التقديم إلكترونيًا لطلاب الشهادة الإعدادية باستخدام البريد الإلكتروني الموحد.

- تم توجيه المديريات التعليمية في جميع المحافظات لإبلاغ المدارس الإعدادية بآلية التقديم.

- يمكن الوصول إلى البريد الإلكتروني الموحد عبر الرابط المخصص لذلك.

- يجب على الطلاب متابعة المواعيد المحددة وتقديم الاستمارة في الوقت المحدد لضمان المشاركة في الامتحانات.



الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية

- 3 صور شخصية خلفية بيضاء مقاس (4×6) وعليها الاسم بالكمبيوتر.

- أصل رسوم المصروفات المدرسية + 2 صورة منه.

- أصل رسم الامتحان وقدره 158 جنيهًا تسدد في البريد + صورتين من الإيصال.

- 2 صورة من شهادة الميلاد.

- طابع دعم وتنمية المشروعات فئة 10 جنيهات.

- يتم طباعة الاستمارة الإلكترونية وملء البيانات بمعرفة الطالب وولي الأمر والتوقيع عليها.

- وضع الأوراق في حافظة بلاستيكية وتسلم للمدرسة.

خطوات التسجيل في امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي 2024/2025

1- التسجيل من خلال البريد الإلكتروني الموحد للطالب: يجب على الطالب الحصول على البريد الإلكتروني الموحد من الرابط المخصص لذلك.

2- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم: يمكن للطلاب زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم لتسجيل استمارة التقدم، من خلال الرابط المخصص لذلك.

3- اختيار تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الترم الأول: في الموقع، يقوم الطالب باختيار "تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الترم الأول للصف الثالث الإعدادي 2024/2025".

4- تسجيل البيانات المطلوبة: يجب على الطالب تسجيل كافة البيانات بدقة، ومراجعة المعلومات قبل إتمام التسجيل.

5- إرفاق المستندات المطلوبة: يجب التأكد من إرفاق جميع المستندات المطلوبة أثناء عملية التسجيل.

6- الضغط على حفظ: بعد التأكد من صحة البيانات والمستندات، يقوم الطالب بالضغط على "حفظ" لإتمام عملية التسجيل.

وينبغي على الطلاب اتباع هذه الخطوات بدقة لضمان التسجيل السليم في امتحانات الفصل الدراسي الأول.