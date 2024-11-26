إصابة شخصان إثر حادث تصادم سيارة ملاكى وعربة كارو على طريق أسيوط الجديدة

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سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

 

 

أصيب شخصان مساء اليوم الثلاثاء إثر حادث تصادم بين سيارة ملاكى وعربة كاور عند بنزية شل أوت على طريق أسيوط الجديدة بمحافظة أسيوط 

 

وفى البداية تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط اخطارا من اللواء محمد عزت مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بحدوث حادث تصادم بين سيارة ملاكى وعربة كارو عند بنزية شل اوت على طريق أسيوط الجديدة 

 

وعلى الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث قسم شرطة أسيوط الجديدة وسيارات الإسعاف وتبين من المعاينة والفحص حدوث حادث تصادم بين سيارة ملاكى وعربة كارو عند بنزية شل أوت على طريق أسيوط الجديدة 

 

واسفر الحادث عن إصابة شخصان وتم نقل المصابين إلى مستشفى الايمان العام بحى غرب أسيوط لتلقى العلاج 

 

وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة 

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