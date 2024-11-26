السوشيال ميديا كشفتهم.. تجديد حبس المتهمين بارتكاب جرائم سرقات بالقاهرة

حوادث
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قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس المتهمين بسرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي بالقاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت مقطع فيديو قد تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي متضمنًا قيام 4 أشخاص يستقلون دراجة نارية "تروسيكل" بسرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي بإحدى المناطق بالقاهرة.
وبالفحص تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة وهم 6 أشخاص بحوزتهم 6 غطاء بالوعة صرف صحي من حصيلة واقعة السرقة الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة ودراجة نارية دون لوحات معدنية والمستخدمة في ارتكاب الواقعة.
وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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