نتنياهو يعلن موافقة الكابينت على وقف إطلاق النار مع لبنان

شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم، أن "إسرائيل حققت إنجازات في 7 جبهات خلال فترة الحرب، وضربنا رأس الأفعى إيران وهاجمنا قدراتها الدفاعية".

وأضاف نتنياهو في كلمة له: "أعدنا 154 مختطفا ولا زال هناك 101 مختطف في قطاع غزة، ونجحنا في تفكيك كتائب حركة حماس، وقتل الآلاف من عناصرها".

وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنه "بعد اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، سنوجه التركيز على إيران وإعادة تأهيل قواتنا، والتسلح وفصل الجبهات، وإبعاد "حماس".

وشدد على التزام إسرائيل "باستكمال القضاء على "حماس" في الضفة الغربية".

وأكد نتنياهو على "احتفاظ إسرائيل بحرية العمل ضد أي تحرك هجومي من الجانب اللبناني".

وتابع: "نواصل التصدي لمخاطر المسيرات في سوريا، والرئيس السوري، بشار الأسد، يجب أن يعلم أنه يلعب بالنار".

وأكد أن "حزب الله" لم يعد بنفس القوة السابقة، وقضينا على كل قادته ومعظم بنيته التحتية، وأعدنا "حزب الله" عقودا إلى الوراء".

وواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن "إسرائيل سترد بقوة على أي محاولة من حزب الله لإعادة التسلح".