بسبب الخُلع.. دفن جثمان موظفة ضحية بطعنات زوجها في بني سويف.. الزوج: أنتقمت لكرامتي

صّرحت النيابة العامة ببني سويف، بدفن جثمان موظفة بالتأمين الصحي، لقيت مصرعها على آيدي زوجها، صباح الاثنين، إنتقامًا منها لتحريكها دعوى خُلع ضده، بسبب إستمرار الخلافات بينهما.

وشيع أهالي مدينة بني سويف، مساء اليوم الثلاثاء، جثمان الزوجة "ستيرة عبد الرحمن سيد" 56 عاما، التي لقيت مصرعه متأثرة بطعنات سكين زوجها، الذي فاجاها أمام العقار التي تقطن به، اثناء خروجها صباحًا متوجهة إلى عملها بالتأمين الصحي ببني سويف، وباغتها بعدة طعنات أودت بحياتها فى الحال.

وأدى أهالي بني سويف وأسرة الضحية وزملائها صلاة الجنازة على الجثمان بمسجد الصالحين بمدينة بني سويف، عقب صلاة عصر اليوم الثلاثاء، وشُيع الجثمان لمسواه الأخير بمقابر أسرتها، وسط حالة من الحزن والصدمة بين المشيعين حزنًا على الضحية التي دفعت حياتها ثمنًا للخلافات الزوجية.

وفي ذات السياق قّررت النيابة العامة حبس الزوج "محمود حلمي" 60 عاما، سائق، على ذمة التحقيقات، في إتهامه بإنهاء حياة زوجته بعدة طعنات، أمام مسكنها بمدينة بني سويف، بسبب خلافات بينهما، أقدمت على إثرها لتحريك دعوى خلع من زوجها.

وكان الزوج، قد أقر في أقواله، أمام رجال المباحث، بقتل زوجته مستخدمًا آلة حادة وطعها عدة طعنات في أماكن متفرقة من جسدها مما أدى إلى وفاتها، موضحًا أن الدافع وراء الجريمة هو تكرار الخلافات الزوجية وقيام زوجته برفع قضية خُلع ضده، مما اعتبره إهانة لرجولته، فقرر إنهاء حياتها.

وقال الزوج المتهم، إنه حاول إقناع زوجته التنازل عن قضية الخُلع لكنها أصرت على إستكمالها، وقد حددت المحكمة جلسة، اليوم، للنطق بالحكم، فأنتظر الزوج زوجته أمام العقار التي تقطن به ونشبت بينهما مشادة بسبب إصرارها على رفض التنازل عن القضية، فباغتها بعدت طعنات لتسقط غارقة في دماها لتلفظ أنفاسها الأخيرة بوسط الشارع.

وكانت تفاصيل الواقعة قد بدأت بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا بورود بلاغًا من مرفق الإسعاف، يفيد بالعثور على سيدة في العقد السادس من العمر، مصابة بعدة طعنات ومسجاة أمام مدخل مسكنها بمدينة بني سويف.

وبالإنتقال والفحص، تبين أن السيدة فارقت الحياة، وتبين أنها تُدعى "ستيرة ع.س" 56 عامًا، موظفة بالتأمين الصحي ببني سويف، أن زوجها هو المتهم بتنفيذ الجريمة بسبب خلافات أسرية بينهما، تسببت في إنفاصلهما غير الرسمي وإقامة كل منهما بمسكن منفصل.

ودلت التحريات، إلى أن الزوج يعمل سائق، والزوجة موظفة بالتأمين الصحي، وبينهما 3 ابناء، الأكبر "محمد ـ 27 عامًا" والأسط "علاء ـ 24 عامًا" وكانت تصغرهما أختهما الصغرى "شيماء" التي توفيت عن 22 عامًا، منذ عام تقريبًا.

ودبت الخلافات بين الزوجين منذ فترة ليست بالقليلة، تسببت الخلافات في في إنفاصلهما غير الرسمي وإقامة كل منهما بمسكن منفصل، ومؤخرًا أقدمت الزوجة على تحريك دعوى خُلع من زوجها، وهو ما أُثار حفيظته فقرر التخلص منها انتقامًا لكرامته ـ حسب أقواله أمام رجال المباحث، عقب ضبطه بعد أقل من ساعة من وقوع الجريمة.

وتم نقل جثمان الزوجة مستشفى بني سويف التخصصي، وتم إيداعها مشرحة المستشفى، تحت تصرف جهات التحقيق، وجرى اتخاذ الاجراءات اللازمة وتحرر لمحضر اللازم، وصّرحت النيابة بدفن الجثة، وحبس المتهم على ذمة التحقيقات.