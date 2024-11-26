بسبب الخُلع.. دفن جثمان موظفة ضحية بطعنات زوجها في بني سويف.. الزوج: أنتقمت لكرامتي

محافظات
الزوجة الضحية
الزوجة الضحية

صّرحت النيابة العامة ببني سويف، بدفن جثمان موظفة بالتأمين الصحي، لقيت مصرعها على آيدي زوجها، صباح الاثنين، إنتقامًا منها لتحريكها دعوى خُلع ضده، بسبب إستمرار الخلافات بينهما.

 

وشيع أهالي مدينة بني سويف، مساء اليوم الثلاثاء، جثمان الزوجة "ستيرة عبد الرحمن سيد" 56 عاما، التي لقيت مصرعه متأثرة بطعنات سكين زوجها، الذي فاجاها أمام العقار التي تقطن به، اثناء خروجها صباحًا متوجهة إلى عملها بالتأمين الصحي ببني سويف، وباغتها بعدة طعنات أودت بحياتها فى الحال.

 

وأدى أهالي بني سويف وأسرة الضحية وزملائها صلاة الجنازة على الجثمان بمسجد الصالحين بمدينة بني سويف، عقب صلاة عصر اليوم الثلاثاء، وشُيع الجثمان لمسواه الأخير بمقابر أسرتها، وسط حالة من الحزن والصدمة بين المشيعين حزنًا على الضحية التي دفعت حياتها ثمنًا للخلافات الزوجية.  

 

وفي ذات السياق قّررت النيابة العامة حبس الزوج "محمود حلمي" 60 عاما، سائق، على ذمة التحقيقات، في إتهامه بإنهاء حياة زوجته بعدة طعنات، أمام مسكنها بمدينة بني سويف، بسبب خلافات بينهما، أقدمت على إثرها لتحريك دعوى خلع من زوجها.

 

وكان الزوج، قد أقر في أقواله، أمام رجال المباحث، بقتل زوجته مستخدمًا آلة حادة وطعها عدة طعنات في أماكن متفرقة من جسدها مما أدى إلى وفاتها، موضحًا أن الدافع وراء الجريمة هو تكرار الخلافات الزوجية وقيام زوجته برفع قضية خُلع ضده، مما اعتبره إهانة لرجولته، فقرر إنهاء حياتها.

 

وقال الزوج المتهم، إنه حاول إقناع زوجته التنازل عن قضية الخُلع لكنها أصرت على إستكمالها، وقد حددت المحكمة جلسة، اليوم، للنطق بالحكم، فأنتظر الزوج زوجته أمام العقار التي تقطن به ونشبت بينهما مشادة بسبب إصرارها على رفض التنازل عن القضية، فباغتها بعدت طعنات لتسقط غارقة في دماها لتلفظ أنفاسها الأخيرة بوسط الشارع.

 

وكانت تفاصيل الواقعة قد بدأت بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا بورود بلاغًا من مرفق الإسعاف، يفيد بالعثور على سيدة في العقد السادس من العمر، مصابة بعدة طعنات ومسجاة أمام مدخل مسكنها بمدينة بني سويف.

 

وبالإنتقال والفحص، تبين أن السيدة فارقت الحياة، وتبين أنها تُدعى "ستيرة ع.س" 56 عامًا، موظفة بالتأمين الصحي ببني سويف، أن زوجها هو المتهم بتنفيذ الجريمة بسبب خلافات أسرية بينهما، تسببت في إنفاصلهما غير الرسمي وإقامة كل منهما بمسكن منفصل.

 

ودلت التحريات، إلى أن الزوج يعمل سائق، والزوجة موظفة بالتأمين الصحي، وبينهما 3 ابناء، الأكبر "محمد ـ 27 عامًا" والأسط "علاء ـ 24 عامًا" وكانت تصغرهما أختهما الصغرى "شيماء" التي توفيت عن 22 عامًا، منذ عام تقريبًا.

 

ودبت الخلافات بين الزوجين منذ فترة ليست بالقليلة، تسببت الخلافات في في إنفاصلهما غير الرسمي وإقامة كل منهما بمسكن منفصل، ومؤخرًا أقدمت الزوجة على تحريك دعوى خُلع من زوجها، وهو ما أُثار حفيظته فقرر التخلص منها انتقامًا لكرامته ـ حسب أقواله أمام رجال المباحث، عقب ضبطه بعد أقل من ساعة من وقوع الجريمة.

 

وتم نقل جثمان الزوجة مستشفى بني سويف التخصصي، وتم إيداعها مشرحة المستشفى، تحت تصرف جهات التحقيق، وجرى اتخاذ الاجراءات اللازمة وتحرر لمحضر اللازم، وصّرحت النيابة بدفن الجثة، وحبس المتهم على ذمة التحقيقات.

 

عُرس قرآني بني سويف.. تكريم 300 من حفظة القران بقرية شاويش بإهناسيا

بني سويف تبحث إقامة سوق اليوم الواحد لطرح سلع غذائية بأسعار مخفضة

زوج يتخلص من زوجته خلال مشاجرة بينهما في بني سويف

غرق طفل بمياه إحدى الترع بقرية نزلة خلف في إهناسيا ببني سويف

6 متوفين و17 مصابًا.. ننشر اسماء ضحايا حادث تصادم الصحراوي الغربي

مجازاة مدير مدرسة وفني وسائل للتلاعب في دفتر الحضور والانصراف ببني سويف

محافظ بني سويف يتفقد سير العمل بمنظومة التصالح الجديدة (صور)

محافظ بني سويف يتفقد سير العمل بمنظومة التصالح الجديدة (صور)

محافظ بني سويف يتابع تدريب العاملين بملف التصالح المراكز التكنولوجية

تصنيف البريطاني.. جامعة بني سويف بالمرتبة 111 عالميا والـ5 محليا

بني سويف محافظة بني سويف أخبار بني سويف لحظة بلحظة محافظ بني سويف جامعة بني سويف اخبار محافظة بنى سويف اليوم

مواد متعلقة

عُرس قرآني بني سويف.. تكريم 300 من حفظة القران بقرية شاويش بإهناسيا

بني سويف تبحث إقامة سوق اليوم الواحد لطرح سلع غذائية بأسعار مخفضة

زوج يتخلص من زوجته خلال مشاجرة بينهما في بني سويف

غرق طفل بمياه إحدى الترع بقرية نزلة خلف في إهناسيا ببني سويف

6 متوفين و17 مصابًا.. ننشر اسماء ضحايا حادث تصادم الصحراوي الغربي

مجازاة مدير مدرسة وفني وسائل للتلاعب في دفتر الحضور والانصراف ببني سويف

محافظ بني سويف يتفقد سير العمل بمنظومة التصالح الجديدة (صور)

محافظ بني سويف يتفقد سير العمل بمنظومة التصالح الجديدة (صور)
Elfagr.org

الأكثر قراءة

الأهلي يكتسح استاد أبيدجان برباعية في بداية قوية لدوري أبطال أفريقيا 2025 (فيديو أهداف الأهلي)

أرملة محمد رحيم تنهار بالبكاء في عزائه: لحظات مؤثرة في وداع الملحن الراحل

موعد مباراة الزمالك وبلاك بولز في كأس الكونفدرالية والقنوات الناقلة

صبا مبارك في مواجهة جديدة مع ماضيها في "وتر حساس"

حمادة هلال يثير تساؤلات بمنشور غامض ويطمن جمهوره على والد زوجته

واتساب: التواصل الفوري بين الفوائد والمخاطر

تضاعف 3 مرات خلال 15 عامًا.. كم بلغ عدد النازحين داخليًا في إفريقيا؟

معرض بالتعاون مع متحف كوم أوشيم... إبداع طلاب حلوان برسم «بورتريهات الفيوم»