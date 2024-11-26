محافظ قنا والمدير الإقليمي للبنك الدولي يتفقدان مصانع المنطقة الصناعية بكلاحين قفط

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جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، والسيد ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي، جولة تفقدية لعدد من المصانع بالمنطقة الصناعية بكلاحين قفط، لمتابعة نتائج برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ودوره في تحسين البنية التحتية وتعزيز الاستثمار، رافقهم خلال الجولة الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، واللواء ايمن السعيد السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، واللواء محمد سليم، رئيس الإدارة المركزية لفروع هيئة التنمية الصناعية، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ البرنامج بقنا، بالإضافة إلى عدد من أعضاء المكتب التنسيقي ووحدة تنفيذ البرنامج بالمحافظة، إلى جانب القيادات التنفيذية والمستثمرين.

استهل محافظ قنا والوفد المرافق له الجوله بتفقد مصنع عبدالوهاب للصناعات المعدنية، الذي يختص بصناعة الأدوات الصحية المعدنية، ويمتد المصنع على مساحة 9،000 متر مربع ويوفر فرص عمل لـ50 عاملًا.
ثم توجهوا إلى مصنع طائر الفنيق لصناعة ودرفلة الحديد، حيث اطلعوا على معدات الإنتاج ولوحات تشغيل خطوط الإنتاج، حيث يُعد المصنع أول منشأة من نوعها في صعيد مصر، ويغطي مساحة 62،000 متر مربع، ويعمل بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 190 ألف طن ويوفر 200 فرصة عمل للشباب، معتمدًا على أحدث تكنولوجيا التصنيع.

واختتمت الجولة بتفقد مصنع جيفانو للأسمدة الطبيعية، الذي يقع على مساحة 3،054 متر مربع برأس مال يبلغ 60 مليون جنيه، ويضم المصنع 12 عاملًا بشكل مباشر و80 عاملًا بشكل غير مباشر، ويتميز بأن جميع مكوناته محلية الصنع بنسبة 100%.

ومن جانبهم أشاد أصحاب المصانع بدور برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في تطوير البنية التحتية والإدارة بالمنطقة الصناعية، مما أدى إلى طفرة في الاستثمار الصناعي، حيث تضاعف عدد المصانع وعدد العمالة ثلاث مرات خلال السنوات الست الأخيرة، فضلا عن زيادة حجم الاستثمارات الصناعية التي أسهمت في تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي.

وفي نفس السياق تخلل الجولة حوار بين المحافظ والمدير الإقليمي وبعض السيدات العاملات في المصانع، معربين عن تقديرهن لتوافر وسائل المواصلات من أماكن إقامتهن إلى مواقع العمل، إضافة إلى رضاهن عن الأجور وتوفير التأمينات الاجتماعية، مع الإشادة بمراعاة أصحاب المصانع لظروفهن كسيدات.

وفي ختام الزيارة، تفقد الوفد، معرض التكتلات الاقتصادية المُنظم بديوان عام المحافظة، حيث التقى العارضين من محافظات قنا، أسيوط، سوهاج، والمنيا، واستمع إلى شرح عن دور برنامج التنمية المحلية في دعم التكتلات الاقتصادية الحرفية والزراعية، مثل صناعة الفخار، والفركة، والتلي، والعسل الأسود، والرمان، وأشاد بالدعم المقدم لبناء قدرات المنتجين وتطوير منتجاتهم، مما ساعد في زيادة دخولهم، وتوفير فرص عمل، وفتح أسواق جديدة محلية ودولية.

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