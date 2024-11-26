تعليم الفيوم تحصد المركز الرابع على مستوى الجمهورية - مراكز تنمية القدرات ٢٠٢٤

شاركت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم - الشئون التنفيذية - إدارة الأنشطة بالمديرية، في مسابقة مراكز تنمية القدرات الصيفية - النشاط الصيفي 2024م.

تم تنظيم المسابقة، على مستوى الجمهورية، من خلال الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية - الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية.

وفازت إدارة شرق الفيوم التعليمية، بالمركز الرابع على مستوى الجمهورية - القطاع الثالث - مرحلة التعليم الثانوي، بمشاركة متميزة من طلاب مدرستي الفنية بنات بالحادقة، ومدرسة المستقبل الرسمية المتميزة للغات.

حيث شارك عدد 7 طلاب، فى العرض المسرحي، الطالب محمد هاني حسن، أدم أحمد محمد، بمدرسة المستقبل الرسمية المتميزة للغات، والطالبة ندا أحمد سيد، ملك محمد رشاد، هاجر مصطفى سيد، أسماء محمد كمال، حبيبة عشري محمد، بالمدرسة الصناعية الفنية للبنات بالحادقة.

العرض المسرحي الفائز ( الأراجوز ) إخراج الأستاذة علا إبراهيم منصور موجة أول إدارة شرق الفيوم التعليمية، ومساعد المخرج، الأستاذة مها مأمون أخصائي تربية مسرحية، والأستاذة إحسان محمد أخصائي تربية مسرحية.

وفي ذلك تقدم الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، برسالة شكر وتقدير لفريق العمل المشرف على المسابقة، والأستاذ هشام أبو عوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية، وفريق العمل بالشئون التنفيذية، والدكتور محمد صلاح الدين حمزة مدير إدارة الأنشطة بالمديرية، الأستاذة نجلاء جلال البشيهي موجة عام التربية المسرحية بالمديرية، وفريق العمل بالمديرية والإدارات التعليمية، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.





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