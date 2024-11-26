عصابة تخصصت في سرقة المواقع بالقاهرة.. والنيابة تحقق



قررت النيابة العامة حبس عناصر تشكيل عصابي تخصص في جرائم سرقة المواقع تحت الإنشاء بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على 5 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية حال استقلالهم سيارة "ربع نقل" مستأجرة ومحمل عليها كمية من الحديد وزنت 2 طن مجهولة المصدر وعُثر بحوزتهم على مضبوطات أبرزها (بندقية خرطوش وطلقتان لذات العيار- كمية من مخدر الهيروين).

وبمناقشة المتهمين عن مصدر المضبوطات اعترفوا بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواقع تحت الإنشاء وأن المضبوطات من متحصلات نشاطهم الإجرامي، والسلاح الناري بقصد حماية نشاطهم الإجرامي والمواد المخدرة للإتجار، وارتكابهم واقعة سرقة أخرى بذات الأسلوب، وتصريف المسروقات بالبيع لدى عميلهم سيئ النية وهو شخص له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وتم ضبطه وبحوزته المسروقات،وبمواجهته أقر بأن المضبوطات قام بشرائها من المتهمين وأنه على علم بأنها من متحصلات واقعة سرقة.