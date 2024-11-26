"في اطار تنفيذ مبادرة بداية” الاجتماع الثالث لمديري الإدارات الفنية بديوان مديرية التضامن بالدقهلية

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وكيل وزارة التضامن
وكيل وزارة التضامن خلال الاجتماع

ترأست اليوم الدكتورة ماجدة جلالة مدير تضامن الدقهلية الاجتماع الثالث لمديري الادارات الفنية بالمديرية.

بدأ الاجتماع باستعراض أعمال ومهام كل إدارة  في مبادرة بداية جديدة لبناء الانسان، وقام كل مدير إدارة بعرض ماتم تنفيذة في المبادرة  كما تم استعراض التعليمات الواردة من الإدرات المركزية بالوزارة.

كما وجهت بحصر أجهزة الحاسب الآلي بالإدرات الاجتماعية واعادة توزيعها وفقا للاحتياجات كل إدارة، كما تم استعراض موقف تكهين العهد الغير مستخدمة وسرعه اتخاذ الإجراءات القانونيه ومراجعة الإيجارات وعدم تاخيرها علي مواعيد استحقاقها بالإضافة إلي حصر احتياجات الادارات الاجتماعيه من التجهيزات اللازمة لضمان تقديم الخدمات للمواطنين بجودة عالية.
وفي نهاية الاجتماع قدمت الشكر والتقدير لمجهودات مديري الادرات وحثتهم علي بذل المزيد من الجهد لخدمة الفئات الاولي بالرعاية.

 

 

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