عمر زهران أمام هيئة المحكمة: "أنا لو سرقت المجوهرات هروح ارجعها تاني ليه"

استمعت محكمة جنح قسم الجيزة، لأقوال المخرج عمر زهران المتهم بسرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي زوجة المخرج خالد يوسف من شقتها بالجيزة.



وقال المخرج عمر زهران المتهم بسرقة زوجة المخرج خالد يوسف أمام هيئة المحكمة: "أنا روحت لشقة المخرج خالد يوسف وقال لي: "في مجوهرات ضايعه من مراتي".

وأكد زهران رديت عليه:" انت دورت عن المسروقات فين وفين"، قال لي: "دورنا في كل مكان ما عدا الغرفة دي، ولما دخلت الغرفة وجدت فيها ألماظ، وهنا تم إتهامي بسرقة المجوهرات".

وتابع قائلا: أنا تم اتهامي يافندم بأني سرقت مجوهرات من شقة زوجة المخرج خالد يوسف ورجعت المجوهرات في يوم الواقعة، متسائلا:" هو أنا لو سرقت المجوهرات هروح ارجعها تاني ليه".

وأكد زهران، أن زوجة المخرج اتهمته بأنه أرجع مجوهرات بـ 200 مليون جنيه من أصل 250 مليون، متسائلا: هو أنا يافندم عبيط أروح اسرق مجوهرات وأرجع منهم 200 مليون واستولى على 50 مليون فقط، هو في حرامي هيعمل كده".

وأضاف أمام هيئة المحكمة،"كل اللي عثرنا عليه واحنا بنبحث علي المسروقات مش مثبتة في المحضر وده بشهادة شاليمار الشربتلي زوجة المخرج خالد يوسف".