عمر زهران أمام هيئة المحكمة: "أنا لو سرقت المجوهرات هروح ارجعها تاني ليه"

حوادث
بوابة الفجر

استمعت محكمة جنح قسم الجيزة، لأقوال المخرج عمر زهران المتهم بسرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي زوجة المخرج خالد يوسف من شقتها بالجيزة.


وقال المخرج عمر زهران المتهم بسرقة زوجة المخرج خالد يوسف أمام هيئة المحكمة: "أنا روحت لشقة المخرج خالد يوسف وقال لي: "في مجوهرات ضايعه من مراتي".

وأكد زهران رديت عليه:" انت دورت عن المسروقات فين وفين"، قال لي: "دورنا في كل مكان ما عدا الغرفة دي، ولما دخلت الغرفة وجدت فيها ألماظ، وهنا تم إتهامي بسرقة المجوهرات".

وتابع قائلا: أنا تم اتهامي يافندم بأني سرقت مجوهرات من شقة زوجة المخرج خالد يوسف ورجعت المجوهرات في يوم الواقعة، متسائلا:" هو أنا لو سرقت المجوهرات هروح ارجعها تاني ليه".

وأكد زهران، أن زوجة المخرج اتهمته بأنه أرجع مجوهرات بـ 200 مليون جنيه من أصل 250 مليون، متسائلا: هو أنا يافندم عبيط أروح اسرق مجوهرات وأرجع منهم 200 مليون واستولى على 50 مليون فقط، هو في حرامي هيعمل كده".

وأضاف أمام هيئة المحكمة،"كل اللي عثرنا عليه واحنا بنبحث علي المسروقات مش مثبتة في المحضر وده بشهادة شاليمار الشربتلي زوجة المخرج خالد يوسف".

محكمة جنح قسم الجيزة الفنانة هالة صدقي المخرج عمر زهران عمر زهران المتهم بسرقة مجوهرات سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي شاليمار الشربتلي زوجة المخرج خالد يوسف شاليمار الشربتلى زوجة المخرج خالد يوسف

مواد متعلقة

زور ختم شركة طيران.. المشدد 3 سنوات لموظف قلد شعار الجمهورية

تغيب خالد يوسف وزوجته عن حضور أولى جلسات محاكمة المخرج عمر زهران المتهم بسرقتهما

الإفراج عن الفنان أحمد جلال عبد القوي بعد تنفيذ عقوبة إحراز مواد مخدرة

المخرج عمر زهران عن اتهامه بسرقة مجوهرات: "ربنا عالم بكل حاجة"

طلبات دفاع المخرج عمر زهران في أولي جلسات محاكمته بتهمة السرقة

بدء أولي جلسات محاكمة المخرج عمر زهران بتهمة السرقة

تأجيل نظر أولى جلسات استئناف متهم في حريق استديو الأهرام

خدره وطعنه بسكين.. الإعدام للمتهم بقتل صديقه في العجوزة

الأكثر قراءة

الأهلي يكتسح استاد أبيدجان برباعية في بداية قوية لدوري أبطال أفريقيا 2025 (فيديو أهداف الأهلي)

أرملة محمد رحيم تنهار بالبكاء في عزائه: لحظات مؤثرة في وداع الملحن الراحل

صبا مبارك في مواجهة جديدة مع ماضيها في "وتر حساس"

موعد مباراة الزمالك وبلاك بولز في كأس الكونفدرالية والقنوات الناقلة

البيض: الغذاء السحري لصحّة الجسم وفوائده المتعددة

حمادة هلال يثير تساؤلات بمنشور غامض ويطمن جمهوره على والد زوجته

واتساب: التواصل الفوري بين الفوائد والمخاطر

تضاعف 3 مرات خلال 15 عامًا.. كم بلغ عدد النازحين داخليًا في إفريقيا؟