في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية لتنمية البشرية (بداية جديدة لبناء انسان)

الشباب والرياضة بالدقهلية تحتفل بالأسبوع العالمي للحاسب الآلى بمركز التنمية الشبابية بالمنصورة

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بالأسبوع العالمي
بالأسبوع العالمي للحاسب الآلى بمركز التنمية الشبابية

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية( الإدارة العامة للشباب ) اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، فى إطار الإحتفال بالأسبوع العالمي للحاسب الآلى، دورة تدريبية عن الذكاء الاصطناعي، خلال الفترة من 26 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2024، والمقدم من وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية، بمركز التنمية الشبابية باستاد المنصورة الرياضى، بمشاركة "25" من الشباب والفتيات.

بحضور دينا محمد مدرب وزارة الشباب والرياضة، وغادة السيد مدربة المشورع ومنسقة المشروع بالإدارة العامة للشباب، وامنية رفعت منسقة  المشروع بالإدارة العامة للشباب، بحضور عدد "25" من الشباب والفتيات.

ادارت التدريب دينا السيد المدربة بوزارة الشباب والرياضة، وتحدثت عن الذكاء الاصطناعي واستخداماته والتطور المتلاحق في هذا المجال، وأحدث التطبيقات الإلكترونية التي تعتمد عليه، وتوضيح الإيجابيات والسلبيات لاستخدامه في الحياة اليومية، لافتا إلى أن الذكاء الاصطناعي كما له إيجابيات، فإنه له بعض السلبيات التي يجب أن يعرفها الشباب تحديدا كونهم أمل المستقبل.

وأضافت أن وزارة الشباب والرياضة تولي اهتمامًا خاصًا بتمكين الشباب في مجال التكنولوجيا الحديثة، لا سيما الذكاء الاصطناعي، أن هذا المجال يشكل ثورة في قطاعات متعددة، من خلال تقديم حلول ذكية، وتعزيز الإنتاجية، وابتكار منتجات وخدمات جديدة، كما يُتوقع أن يحدث الذكاء الاصطناعي تحولًا جذريًا في سوق العمل، بما يفتح الباب أمام فرص عمل جديدة، مما يعزز النمو الاقتصادي والقدرة التنافسية لمصر.

هذا والتدريب يستمر خلال الفترة من 26 حتى 28 نوفمبر بالإضافة للتدريبات الأون لاين ويمكن الحضور من خلال التسجيل في الرابط:👇
https://forms.office.com/r/xmYMLL5yPF
التدريب بالمجاني والالتزام بالحضور هيأهلك تحصل علي شهادة.

ياتي التنفيذ تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف طارق دهب وكيل المديرية للشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، ومتابعة التنفيذ عصام رمضان مدير الإدارة العامة للشباب بالمديرية.

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