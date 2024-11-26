خلافات بينهما.. تفاصيل مقتل شخص وإصابة آخر خلال مشاجرة في أكتوبر

حوادث
ارشفية
ارشفية

تباشر النيابة العامة، التحقيق في مقتل شخص وإصابة آخر خلال مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات بينهما في أكتوبر

مقتل شخص خلال مشاجرة

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص في مدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين أن خلافا بين عدد من الأشخاص تسبب فى نشوب مشاجرة بينهم، مما أسفر عن مقتل أحدهم، وإصابة آخر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق

تباشر النيابة العامة خلافات بينهم في أكتوبر مشاجرة في اكتوبر مشاجرة بين طرفين

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