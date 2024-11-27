أقوال هالة صدقي عن اتهام زهران بالسرقة: مش بيعرف يميز بين الذهب والفالصو

حضرت الفنانة هالة صدقي، الثلاثاء، لمحكمة جنح الجيزة، للإداء بأقوالها عن اتهام المخرج عمر زهران بسرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي زوجة المخرج خالد يوسف.



قالت هالة صدقي، أمام رئيس المحكمة: "أنا كنت شاهدة على الحوار اللي دار بين عمر زهران وشاليمار الشربتلي زوجة المخرج خالد يوسف، وقال لها": انتِ ليه يا شاليمار سايبة شنطة الدهب دي كده قدام العمال اللي بيشتغلوا انتِ مش خايفة تتسرقي".

وأكدت صدقي، أمام المحكمة في شهادتها، أن زهران راجل فلاح، مش بيعرف يميز بين الدهب ولا فلصوا، مؤكدة، أن شاليمار كان معاها شطنتين الماظ".

أحالت النيابة العامة، مخرج عمر زهران وخادمة لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، بعد أن وجهت إليه تهمة السرقة.

جاء في أمر إحالة، أن المخرج متهم بالاشتراك مع خادمة في سرقة مجوهرات المجني عليها زوجة المخرج خالد يوسف.



وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في اتهام، شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف لمخرج شهير بسرقة مشغولاتها الذهبية عن تفاصيل مثيرة.

وذكرت التحقيقات تفاصيل المسروقات الذهبية، وتبين أنها عبارة عن حقيبة جلد سوداء اللون، تحتوي على 5 علب بداخل كل منها مجموعة إكسسوار حريمي، وادعت شاليمار الشربتلي، أن المخرج له صلة بسرقة مصوغاتها، ووصفتها بأنها (أسورة ألماس، وخاتم ألماس، وساعة ماركة BG، وساعة روليكس، ومصوغات ذهبية أخرى).

وأفادت التحقيقات بأن المتهم عثر بحوزته على حقيبة جلد سوداء اللون، بها 5 علب بداخل كل منها مجموعة إكسسوار حريمي، وأقر بأن المضبوطات تحصل عليها من المدعوة شاليمار شربتلي.