ننشر أسماء أمناء اللجان الطلابية ومساعديهم بكليات جامعة أسيوط الأهلية

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جامعة أسيوط الأهلية

جرت انتخابات أمناء اللجان، ومساعديهم؛ على مستوى كليات جامعة أسيوط الأهلية، أمس الثلاثاء برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط والمفوض بتسيير أعمال جامعة أسيوط الأهلية؛ وإشراف الدكتور نوبي محمد حسن نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشئون الأكاديمية، وذلك وفقًا للجدول الزمني المعلن من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفي إطار من الحرية الكاملة المتاحة أمام الطلاب؛ لاختيار ممثليهم

 وأكد الدكتور أحمد المنشاوي على إن الانتخابات الطلابية بجامعة أسيوط الأهلية؛ تمت بشكل ديمقراطي، وفي إطار من الشفافية منذ انطلاقها، مشيدًا بحسن سير العملية الانتخابية التي تسير وفق الخطة الموضوعة لها، والتي تضمن لها تهيئة مناخ من الشفافية، والحيادية في تجربة ديمقراطية يخوضها الطلاب، وتمثل لهم تدريبًا واقعيًا؛ على المشاركة السياسية، والتفاعل الإيجابي سواء بالترشح، أو الانتخاب؛ مما يرسخ لديهم قيم الثقة بالنفس، وحرية التعبير، ويؤكد على قيمة صوتهم الانتخابي.

وأوضح الدكتور نوبى محمد حسن نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشئون الأكاديمية؛ إنه وفقًا للجدول الزمني المعلن من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فمن المقرر أن يشهد غدًا الأربعاء 27 من نوفمبر، إعلان أسماء أمناء اتحادات الكليات، يعقبه يوم الخميس القادم  28  من نوفمبر، ختام العملية الانتخابية لاتحاد طلاب الجامعة؛ بانتخاب اللجنة العليا لاتحاد جامعة أسيوط الأهلية، وإعلان أسماء أمناء اللجان العليا، ومساعديهم، وإعلان الفائز بمنصب رئيس اتحاد طلاب جامعة أسيوط الأهلية، ونائبه

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