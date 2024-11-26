حيثيات الحكم على طبيب التجمع.. المحكمة: المتهم تجرد من مشاعر الأبوة وأخل بالمسؤولية تجاه بناته

حوادث
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، حيثيات حكمها بمعاقبة طبيب نساء بالسجن المشدد 15 سنة، بعد إدانته بالتعدي على بناته الثلاث داخل مسكنهم في القاهرة الجديدة.

الواقعة

أشارت الحيثيات إلى أن الطبيب المتهم، "م. ش."، سلك طريقًا آثمًا بعيدًا عن القيم والمبادئ، إذ استغل ضعف بناته الثلاث، الكسندريا، كلوديا، وبريانا، اللاتي لم تتجاوز أعمارهن الثامنة عشرة.

 

 الفتيات كنَّ يعشن بلا أم ترعاهن، ما جعله يستغل غياب الحماية العائلية.

أوضحت المحكمة أن المتهم تحجج بعلاقة بناته مع أصدقاء لهن في نفس أعمارهن، متظاهرًا بمعاقبتهن، ليقوم بحبسهن بشكل منفرد داخل المنزل لمدة تجاوزت الشهر، قبل أن يرتكب جرائمه بحقهن.

تفاصيل الجريمة

كشفت التحريات أن المتهم كان يحمل جنسية أجنبية، واستخدم أسلوب التهديد بالسلاح لتخويف بناته وإجبارهن على الرضوخ.

 

 كما أقدم على تصوير أفعاله المشينة بالفيديو.

الإجراءات القانونية

تقدمت الفتيات الثلاث ببلاغ إلى الأجهزة الأمنية بالقاهرة، يفيد بتعرضهن للتعدي من قبل والدهن. 

 

وبعد التحقيق والتحري، تم القبض على المتهم، وتحرير محضر رسمي بالواقعة.

الحكم

بعد ثبوت الأدلة وسماع الشهادات، قررت المحكمة معاقبة المتهم بالسجن المشدد 15 سنة، مؤكدةً في حيثياتها أن ما قام به يعد من أكبر الكبائر التي حرّمها الله والقانون، حيث تجرد من مشاعر الأبوة وأخل بالمسؤولية تجاه بناته.

 

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السجن المشدد 15 عاما لطبيب نساء تعدى على بناته الثلاثة بالتجمع

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