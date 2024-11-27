تصريحات نارية لوزير الإسكان بشأن التصالح بمخالفات البناء وتوفير وحدات سكنية

الفجر السياسي
المهندس شريف الشربيني
المهندس شريف الشربيني

عقدت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومى، رئيس اللجنة، اجتماعا اليوم الثلاثاء، لمناقشة البيان الذي ألقاه المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أمام المجلس بجلسته المعقودة يوم الاثنين الموافق 18 من نوفمبر.

 

وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية أبرز تصريحات وزير الإسكان خلال الاجتماع كالآتي:

 

- وزارة الإسكان تعمل حاليًا على إتاحة قطع أراض لصغار ومتوسطى المستثمرين لتوفير وحدات سكنية تلائم شرائح المجتمع.


- الوزارة تعمل على تنفيذ عشرات الآلاف من الوحدات السكنية بمختلف أنواعها


- الوزارة تعمل على إتاحة الأراضى السكنية للمواطنين لتنفيذ مساكنهم الخاصة،


- الوزارة تعمل على تلبية مطالب مختلف شرائح المجتمع من الوحدات السكنية.


- الوزارة تبذل جهودًا لحث وتوعية المواطنين للتقدم بطلبات للتصالح من خلال الحملات الإعلامية.


- الهدف من قانون التصالح، هو هدف تنموي من أجل الوصول إلى مظهر عمراني حضارى ومستقر.


- الهدف من التصالح استيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية، وتقنين أوضاعها.


- كما أن الأهداف تخفيف العبء عن أجهزة المدن الجديدة لتنفيذ حملات إزالة المخالفات.


- الوزارة قررت فتح الباب للمواطنين الملتزمين بالتنفيذ طبقًا للترخيص الصادر.


- الذين لم يقوموا بالمخالفة للتقدم بطلب لزيادة النسب البنائية لغرف السطح.


- يأتي ذلك تقديرًا لالتزام هؤلاء المواطنين بالاشتراطات البنائية الصادر بها الترخيص.


- يتم البدء في تلقى الطلبات ابتداء من أول شهر ديسمبر المقبل.


- سيتم الإعلان قريبًا عن طريقة وشروط وضوابط تقديم تلك الطلبات.

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