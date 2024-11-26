فى يومه الثالث مؤتمر أدباء مصر يواصل فعالياته على ارض عروس الصعيد

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جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

تحت رعاية اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، واصل المؤتمر العام لأدباء مصر في دورته الـ36 فعالياته لليوم الثالث على أرض محافظة المنيا، تحت عنوان “أدب الانتصار والأمن الثقافي.. خمسون عامًا من العبور”، حيث شهد اليوم تنوعًا كبيرًا في الفعاليات بين البحث والشعر والسرد، مما يعكس غنى المشهد الثقافي والأدبي للمؤتمر.

بدأت الفعاليات اليوم الثلاثاء بعقد جلسة بحثية بعنوان “كتابات من واقع الحرب” تناولت موضوعات أدبية متصلة بحرب أكتوبر 1973 حيث تضمنت الجلسة أبحاثًا متنوعة وأدارها الدكتور الضوي محمد الضوي.

كما تضمنت فعاليات اليوم الثالث مائدة مستديرة حول شهادات المكرمين، أدارها الدكتور محمد سمير عبد السلام، إلى جانب عقد أمسيات شعرية وقصصية من إبداعات الشعراء والأدباء.

واختتمت فعاليات اليوم بجلسة بحثية بعنوان “دراسات وقراءات في إبداع أدباء المنيا”، شملت أبحاثًا حول المشهد الشعري والسردي في المنيا، قدمها الكاتب أحمد أبو خنيجر.

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