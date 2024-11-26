حرص مصطفى أبو زهرة وطارق أبو العينين عضوا اتحاد الكرة الفائزين بالتزكية على زيارة نادى سموحه مساء اليوم.

الغنيمي يستقبل أبو زهرة وأبو العينين فى سموحة

وكان الدكتور عمر الغنيمى نائب رئيس مجلس إدارة نادى سموحه وأشرف مختار عضو مجلس إدارة النادي فى استقبال عضوا اتحاد الكرة.

وهنأ عمر الغنيمى الثنائي مصطفى ابو زهره وطارق ابو العينين بفوزهما بعضويه اتحاد الكرة بالتزكية.

واصطحب الدكتور عمر الغنيمى نائب رئيس نادى سموحه كلا من مصطفى أبو زهره وطارق ابو العينين عضوا اتحاد. الكرة إلى تدريبات الفريق الأول بالنادي.

وعقدت جلسة ضمت نائب رئيس سموحه وعضو مجلس الإدارة وعضوا اتحاد الكرة وأحمد سامى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم وتم خلالها بحث سبل التعاون بين النادي واتحاد الكرة.

وحرص الدكتور عمر الغنيمى نائب رئيس نادى سموحه على تكريم اللاعب باسل مدحت الشهير بالكورى الذى ساهم مع حصول منتخب 2008 فى الحصول على بطولة شمال افريقيا والتأهل لكأس الأمم الإفريقية.

وجاء ذلك فى حضور أشرف مختار عضو مجلس الإدارة ومصطفى ابو زهره وطارق ابو العينين عضوا اتحاد الكرة وحسين عامر رئيس قطاع الناشئين بالنادي.