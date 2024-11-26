مصرع طالبة بقرص حفظ الغلال لسوء حالتها النفسية بمركز طهطا بسوهاج

لقيت طالبة مصرعها فى العقد الثانى من العمر، المدعوة " ياسمين.ح.ا " 18سنه طالبة، اثر تناولها حبوب حفظ الغلال، لسوء حالتها النفسية، مما أدى إلى وفاتها أثناء تلقى الإسعافات اللازمة.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور قسم شرطة طهطا يفيد بورود بلاغ من مستشفى طهطا المركزى بوصول المدعوة "ياسمين.ح.ا" 18 سنه طالبة ، مصابة بحالة تسمم، اثر تناولها حبوب حفظ الغلال، وتوفيت أثناء تقديم الإسعافات اللازمة، ومقيمة دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص وبسؤال والدتها:-

أفادت المدعوه " كريمه.ا.ب " 44 سنه ربه منزل ،ومقيمة بذات الناحية، اثناء تواجد نجلتها بالمنزل "تناولت قرص لحفظ الغلال،مما أدى إلى إصابتها ووفتها أثناء تلقى الإسعافات، لسوء حالتها النفسية،ولم تتهم أحدا بالتسبب فى ذلك ونفت الشبهه الجنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.