ليفاندوفسكي يقود برشلونة للتقدم على بريست في الشوط الأول من مواجهة دوري أبطال أوروبا

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في التقدم على حساب فريق بريست خلال الشوط الأول الذي يجمع بين الفريقين مساء اليوم.

وتقام مباراة برشلونة وبريست على ملعب "مونتجويك"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الحالي 2024 - 2025.

وتقدم برشلونة بهدف سجله البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول من خلال ركلة جزاء.



ودخل برشلونة اللقاء ضد بريست بالتشكيل التالي:-

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: بينيا.

خط الدفاع: كوندي، مارتينيز، كوبارسي، جيرارد مارتن.

خط الوسط: فيرمين لوبيز، كاسادو، بيدري.

خط الهجوم: أولمو، ليفاندوفسكي، رافينيا.