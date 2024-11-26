السبت.. مؤتمر صحفي لقائمة المهندس هاني أبوريدة

الفجر الرياضي
هاني أبوريدة
هاني أبوريدة

تعقد قائمة المهندس هاني أبوريدة، عضو المجلس الأعلى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مؤتمرا صحفيا في تمام الواحدة ظهر السبت المقبل، بفندق هيلتون دريم لاند، لتقديم أعضاء القائمة لوسائل الإعلام وعرض ملامح البرنامج وخطة العمل والرد على استفسارات الصحفيين حول المرحلة المقبلة.

السبت.. مؤتمر صحفي لقائمة المهندس هاني أبوريدة

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كانت قائمة أبو ريدة، عقدت على مدار الأيام الماضية، اجتماعات مع أندية الصعيد ووجه بحري ومطروح، للتعرف على مطالبها والعمل على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

بدأت القائمة اجتماعاتها بأندية الصعيد، في منتجع الأسيوطي، للتعرف على مطالب تلك الأندية واقتراحتها لتطوير اللعبة خلال المرحلة المقبلة، قبل أن تجتمع مع أندية الوجه البحري ومطروح، بمحافظة كفر الشيخ، لتختتمها بالاجتماع بأندية القاهرة والجيزة السبت المقبل قبل المؤتمر الصحفي

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