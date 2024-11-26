آرسنال يتقدم بثلاثية نظيفة على سبورتنج لشبونة في الشوط الأول

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال في التقدم على حساب سبورتنج لشبونة في الشوط الأول.

ويخوض آرسنال مواجهة هامة أمام لشبونة اليوم الثلاثاء في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

وافتتح جابرييل مارتينيلي التسجيل لصالح الجانرز بهدف مميز في الدقيقة السابعة من عمر اللقاء.

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وعزز كاي هافيرتز بالهدف الثاني في الدقيقة الثانية والعشرون من عمر الشوط الأول.

وجاء الهدف الثالث لصالح أرسنال بأقدام جابرييل ماجاليش في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل ضائع من عمر الشوط الأول من المباراة.

تشكيل أرسنال ضد لشبونة

رايا، تيمبر، جابرييل، ساليبا، كالافيوري، بارتي، رايس، أوديجارد، ساكا، هافيرتز، مارتينيلي.

سبورتنج لشبونة: إزراييل، سانت جوستي، موريتا، أرواخو، ديوماندي، إيناسيو، هيولماند، كويندا، إدواردز، ترينكاو، جيوكيريس.

يذكر أن  أرسنال يتواجد في المركز الثاني عشر في جدول الترتيب برصيد 7 نقاط، بينما يتواجد سبورتينج لشبونة في المركز الثاني برصيد 10 نقاط.

برشلونة جابرييل مارتينيلى سبورتينج لشبونة

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