وزير قطاع الأعمال العام يتفقد جناح الشركات التابعة في المعرض الدولي الثالث للصناعة



تفقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، جناح الشركات التابعة للوزارة في المعرض المُصاحب للملتقى والمعرض الدولي للصناعة في نسخته الثالثة، بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية، والذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية، وشهد افتتاحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويقام خلال الفترة 25-28 نوفمبر 2024 بمشاركة محلية ودولية واسعة.



ويشارك في المعرض عدد من الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية: مصر للألومنيوم، النصر لصناعة السيارات، النصر للزجاج والبلور، مصانع النحاس المصرية، وكذلك شركات النصر للأسمدة، الصناعات الكيماوية المصرية "كيما"، مصر لصناعة الكيماويات، اليايات ومهمات وسائل النقل التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية.



وتعد مشاركة الأتوبيس "نصر سكاي" الجديد من إنتاج شركة النصر للسيارات في المعرض هي الأولى من نوعها، بعد إعادة تشغيل الشركة وبدء الإنتاج مؤخرا بمصنع الأتوبيسات، بالإضافة إلى منتجات شركة مصر للألومنيوم من ألواح وقوالب ورقائق وأقراص وأسلاك ألومنيوم، ومعروضات شركة النحاس المصرية من منتجات الألومنيوم والنحاس والصلب، وكذلك المنتجات الخاصة بأدوات المائدة والزجاج المسطح المنقوش من إنتاج شركة النصر للزجاج والبلور. كما تضمنت مشاركة شركات كيما والنصر للأسمدة ومصر لصناعة الكيماويات عرضا لأبرز منتجاتها في مجال الأسمدة والصناعات الكيماوية إلى جانب عينات من اليايات الورقية والحلزونية من إنتاج شركة اليايات.



وأكد المهندس محمد شيمي، أن المعرض يعد خطوة هامة نحو تحقيق رؤية الدولة المصرية في دعم وتحفيز قطاع الصناعة المحلية. وأضاف أن شركات الوزارة تعرض خلال مشاركتها المنتجات التي تعكس الجهود المبذولة لتحسين جودة الإنتاج وتطوير آليات العمل وفتح أسواق جديدة، بما يتوافق مع متطلبات السوق العالمية.



وأشار الوزير إلى أن هذه المشاركة تأتي في إطار حرص الوزارة على تحفيز النمو الصناعي وتعزيز القدرة التنافسية لمنتجات شركاتها التابعة في الأسواق العالمية، مؤكدا دعم الشركات في تطوير قدراتها الإنتاجية والتكنولوجية، بما يتماشى مع التوجهات الحديثة في الصناعة العالمية، مضيفا أن المعرض يعزز فرص التعاون بين الشركات المشاركة ويوفر فرصًا عديدة لعقد شراكات مع تلك الشركات سواء المحلية أو الأجنبية.