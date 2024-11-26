ماس كهربائي.. يسبب بحريق مخزن ورقيات وأدوات تجميل بمركز جهينة بسوهاج

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أرشيفية
أرشيفية

شهد مركز جهينة بمحافظة سوهاج، حريق بمخزن ورقيات وأدوات تجميل، بسبب ماس كهربائي،بعقار مكون من طابق واحد  ملك المدعو "احمد.م.ع" 39 سنه تاجر ومقيم دائرة المركز، مما أدى تلفيات بعض من ورقيات وأدوات التجميل.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور قسم شرطة جهينه يفيد بورود بلاغ من الأهالى بحريق بنشوب حريق بمخزن  ورقيات وأدوات تجميل بعقار مكون من طابق واحد، ملك المدعو "احمد.م.ع" 39 سنه تاجر  ،ومقيم دائرة المركز، تم الدفع بسياره إطفاء، وتم السيطرة على الحريق واخمادة، ولم ينجم عن ذلك ثمه إصابات.


وبالانتقال والفحص تبين، أن سبب الحريق،نتيجة ماس كهربائي من توصيلات عشوائية بالمخزن، مما تسبب فى الحريق  ، أفاد مالك العقار بمضمون ماسبق، ونفى الشبهه الجنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.

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